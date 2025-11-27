三二四萬元空污罰鍰未繳 高雄分署全額查扣銀行存款

高雄分署全額查扣某節能公司銀行存款，抵繳324萬元空污罰鍰。（記者陸瓊娟攝）

記者陸瓊娟／高雄報導

高雄一家節能公司因嚴重違反環保法規，遭重罰後卻逾期拒不繳納，企圖規避責任。面對影響環境與全民健康的違規行為，法務部行政執行署高雄分署近日展現強勢執法決心，成功全額徵起高達新台幣324萬元的空氣污染罰鍰。

高雄某家節能公司於112年7月及10月間未取得固定汙染源操作許可證，卻逕自進行操作，被高雄市政府環保局查獲，以違反空氣污染防制法裁罰共計324萬元，該家公司因未依限繳納罰鍰，移送高雄分署強制執行。高雄分署收案後，執行人員立即啟動調查程序，鎖定義務公司名下的銀行存款。為了防範義務人脫產，逕核發執行命令強制執行其銀行存款，並成功全額徵起。

高雄分署指出，此次針對空污違規案件的強力執行，正展現了法務部行政執行署積極配合行政院「五打七安」政策的具體行動，以守護安定公義的社會，為國人打造更舒適安全的生活環境。