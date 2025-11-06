三五八筆罰款遲遲未繳 收到土地鑑價通知火速繳清

王姓婦人自一０八年起陸續欠下三五八筆罰款，收到鑑價通知後，才立即至台南分署繳清十七萬餘欠款。(讀者提供)

記者王勗／台南報導

五十多歲的王姓婦人未依規定繳納一０八、一０九及一一一至一一三年通行費或停車費等，經國道公路警察局舉發裁罰。另滯欠地價稅、使用牌照稅等，總計滯欠三五八筆、共十七萬餘。全案移送行政執行署台南分署，執行人員查得其名下土地，立即辦理查封，直到收到土地鑑價通知，終於繳清全部欠款。

據了解，王姓婦人未依規定繳納一０八、一０九及一一一至一一三年通行費或停車費等，經國道公路警察局等舉發，裁處二七一筆罰鍰，欠下八萬一千三百元。另滯欠地價稅、使用牌照稅及其罰鍰、全民健康保險費、汽車燃料使用費、公路法罰鍰及通行費等八十七筆。共計滯欠三五八筆、金額合計十七萬六七四六元。因逾期未繳納，經南市府交通局等移送強制執行。

廣告 廣告

台南分署執行人員收案後，經查發現王婦名下有一筆位於仁德區的持分土地，今年三月函請地政機關辦理查封登記。王姓婦人收到通知後多次電洽分署表示會前往繳清，但均未繳清欠款。執行人員等了超過半年，今年十月前往該土地進行查封，全案進入鑑價程序，王婦收到鑑價通知後，才立即至台南分署繳清十七萬餘欠款，及時避免土地被拍賣。

台南分署提醒，民眾如有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，台南分署將強力執行。