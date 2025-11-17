三井住友海上收購霸菱18%股權！注資14.4億美元 加入董事會

美國萬通（MassMutual）及其環球資產管理附屬公司霸菱今天宣布，美國萬通已達成協議，MS&AD保險集團控股株式會社（MS&AD）將透過其附屬公司、日本領先保險公司三井住友海上火災保險株式會社（MSI）收購霸菱18%的股權。

根據交易條款，美國萬通將迎來同樣致力於霸菱增長及長遠成功的策略夥伴，並將獲得現金收益約14.4億美元。美國萬通將繼續持有霸菱82%的股權，維持大股東地位及控股管治權；霸菱亦將繼續管理美國萬通大部分的一般投資帳戶，維持其作為公司資產管理策略的核心地位。霸菱將繼續作為美國萬通旗下的獨立附屬公司，其日常營運、投資委員會、流程及客戶均維持不變。

廣告 廣告

作為策略性合作的一部分，MS&AD將提供增長資本，支持霸菱實現長期增長策略。此外，霸菱將透過管理MS&AD一般投資帳戶內的資產，擴大與MS&AD的現有關係，此舉將鞏固及分散MS&AD的投資組合，並使其能更廣泛地利用霸菱在全球公開及私募市場的投資能力。

MS&AD的一名領導團隊成員亦將加入霸菱的董事會。美國萬通主席、總裁兼首席執行官Roger Crandall表示：「美國萬通為客戶持續創造價值的獨特競爭優勢，一直建基於我們多元化的策略性業務及投資組合，霸菱在當中發揮關鍵作用。MS&AD是次投資，讓我們與一家同樣致力於霸菱長遠成功的環球領先保險公司建立策略性合作夥伴關係。這項交易不但加速了霸菱的增長，亦建基於我們長久而成功的保險及資產管理的優化策略，使我們能隨時間推移創造更大價值，最終惠及我們的保單持有人和客戶。」

霸菱主席兼行政總裁Mike Freno表示：「很高興能與MS&AD成為合作夥伴，我們相信這次合作是加速霸菱增長的獨特機遇。在美國萬通的持續支持下，霸菱將結合增長資本及我們在公開及私募市場的規模與專長，推動長期策略，並為客戶提供更優質的解決方案。」

MS&AD和MSI的主席兼行政總裁舩曵 真一郎 (Shinichiro Funabiki)表示：「我們很高興有機會投資霸菱。能夠與擁有卓越業績和深厚專業知識的資產管理公司霸菱，以及高品質人壽保險解決方案的領先提供者美國萬通建立新的策略性合作夥伴關係，對我們集團意義重大。我們深信，與美國萬通緊密合作，支持霸菱可持續及長遠的增長，將為三家公司帶來持久價值。」

美國萬通強調，營運宗旨是以保單持有人的利益為依歸，確保公司的利益與依賴美國萬通的客戶長遠需求保持一致。基於此理念，美國萬通在過去數十年逐步建立了獨特的營運模式，將深厚的人壽保險專業知識與先進的資產管理能力相結合。憑藉廣泛的保障和財富解決方案組合、龐大的分銷網絡，包括遍布美國的6500名專屬理財專業人員，以及領先年金供應商MassMutual Ascend，再加上霸菱專業資產管理的助力，公司形成了強大的協同效應，為保單持有人帶來卓越的長期業績及持續價值。

更多品觀點報導

元大首檔主動ETF來囉！00990A鎖定AI新經濟 不配息設計

國壽宣布健康險全外溢 保費折減2026起升級「全發小樹點回饋」

