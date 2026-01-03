三井加速擴張南台灣版圖 牽動高雄夢時代與三多商圈

（中央社記者何秀玲台北3日電）台灣三井持續加快在台布局，展店速度為近年台灣百貨業之最。三井於2025年12月中宣布，購物中心LaLaport將於2026年在高雄鳳山開幕，首度插旗高雄；隨著LaLaport高雄店與台南三井Outlet二期將陸續開幕，三井在台零售版圖已完成北、中、南布局，成為百貨市場關注焦點。

百貨專家指出，與LaLaport高雄地緣及業態重疊度較高的既有百貨，將率先面臨競合壓力，其中以統一夢時代百貨最受關注。

廣告 廣告

三井不動產集團2016年進軍台灣，首站於林口設立Outlet，主打日系品牌成功吸引人潮，一舉打響知名度；林口二期2024年11月開幕後，三井當時預期2025年營收將衝新台幣125億元。目前三井除林口外，於

台中港與台南各設有Outlet據點，零售版圖持續擴大。

大型購物中心LaLaport方面，三井不動產2023年於台中開出首家LaLaport，2025年3月再於台北南港開出第2家。台灣三井表示，南港LaLaport的兒童設施KidZania預計2026年上半年進駐，營運首年營收估達

100億元。

至於第3家位於高雄的LaLaport，台灣三井不動產董事長久一康洋透過新聞稿指出，LaLaport高雄預計引進約270家店舖，涵蓋零售餐飲、休閒運動、親子娛樂、藥妝美容、大型書店與日系大型超市等多元業態，並規劃引進沉浸式媒體藝術館ARTE MUSEUM，以及高雄在地餐飲品牌漢來美食，定位為區域型生活據點。

百貨業者私下分析，三井不動產本業為土地開發商，布局邏輯與傳統百貨不同，相較本土百貨多集中既有成熟商圈，三井更偏好提前卡位成長型區域。以高雄鳳山LaLaport為例，選址鎖定交通建設已規劃、但生活機能待成熟的新興區域，未來可與三井在鳳山

的住宅開發計畫形成策略呼應。

對於市場影響，曾任仲量聯行台灣區零售物業部總經理、現為高雄義大開發總經理的王香完向中央社記者分析，在沒有新增觀光客、消費人口未明顯擴大情況下，新商場進入市場，「一定會瓜分既有市場」。

她指出，三井此次在高雄鳳山開出並非販售過季品的Outlet，而是正價型的購物中心，明顯鎖定在地居民與生活圈需求，影響範圍不僅限於鳳山，也涵蓋三民區與前鎮區。

王香完指出，與LaLaport高雄地緣關係較近的三多商圈，包括大遠百、遠東SOGO與新光三越，以及位於前鎮區的統一夢時代百貨，將是首當其衝的競合對象。其中統一夢時代近年以大眾化品牌、餐飲與娛樂設施維持成長；LaLaport除了零售與餐飲外，推測將

以日系品牌組合做出差異化。

她指出，隨著台灣人口結構趨於緊縮，缺乏更多觀光客與新增消費人口，未來小型社區百貨若無法轉型，可能被市場淘汰，甚至需調整整棟百貨定位，導入其他業態因應競爭。

中華民國購物中心暨商業地產協會理事長蔡明璋向中央社記者表示，統一夢時代百貨近年營運表現穩定，年營收均逾100億元；高雄LaLaport開幕後，雙方勢必面臨競爭關係，關鍵在於產品與商場定位是否能夠有效區隔，若業態與規劃內容差異不大，首當其衝被瓜分市場的對象將是統一夢時代。

他指出，高雄鳳山長期缺乏大型購物中心，過去當地消費者多因地緣關係前往夢時代消費，LaLaport進駐高雄後，部分客群可能轉移。未來兩大百貨競爭重點仍回到經營面，包括品牌組合、商場內容規劃與定位差異化，以及會員經營與顧客忠誠度的培養。（編輯：張良知）1150103