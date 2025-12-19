三井高雄LaLaport今上樑 預定2026年開幕

【記者柯安聰台北報導】三井不動産集團近年持續穩固的在台灣投資各項事業，投資觸角擴及台灣北部、中部以及南部，12月19日落腳高雄市鳳山、動工已2年個月的第3座Mitsui Shopping Park LaLaport，舉行上樑儀式，並預計明（2026）年開幕營運。



三井不動產目前在台灣已有包含3座OUTLET、2座區域型購物中心LaLaport的商業投資事業，以及1家花園體系飯店事業穩定營運中，並有超過10個以上的住宅事業開發推進中。



本專案於2023年6月動工至今工程順利，並於今日上午於現場舉行上樑儀式。儀式由台灣三井不動產董事長久一康洋、高雄市長陳其邁、本專案地主台灣糖業董事長吳明昌、國泰建設公司總經理李虹明等貴賓共同出席上樑儀式，祝禱工程能平安順利至竣工完成。



台灣三井不動產久一康洋董事長致詞時表示，Mitsui Shopping Park LaLaport高雄將是1座擁有約270家店舖的大型購物中心，已有許多具吸引力的品牌預計進駐，包括全球矚目的沉浸式藝術先驅ARTE MUSEUM，以及高雄具代表性的在地餐飲企業—漢來美食。我們也會運用過去累積的開發與營運經驗，努力讓LaLaport高雄成為能吸引全台民眾、象徵高雄的新地標，同時滿足在地居民多元的生活需求，成為社區的重要據點。







（圖）Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄上樑儀式大合照。（右6：台灣三井不動產董事長兼總經理久一康洋、左6：高雄市政府市長陳其邁、左5：台灣糖業董事長吳明昌、左4：高雄市議會議長康裕成、右4：日台交流協會高雄事務所副所長是枝憲一郎、右5：立法院立法委員許智傑。）



台灣糖業董事長吳明昌表示，台灣三井不動產在設計LaLaport台中時，正好也是運用台糖的土地，整個開發案做到非常好。現在LaLaport高雄也選在台糖的土地進行開發，陳其邁市長也特別請我們積極配合，協助高雄的發展可以更進一步。未來台糖會積極協助，非常開心看到高雄以及南台灣更好的發展。



高雄市長陳其邁表示，歡迎三井來到鳳山投資，鳳山雖為高雄最大的行政區，人口超過35萬人，但是自建城237年來首度有大型購物中心進駐。台灣三井不動產在商場、飯店等領域皆是領導品牌，未來鳳山結合衛武營周遭區域，以及捷運和國道等交通建設，相信能使鳳山成為南台灣最重要的樞紐。



本案以「New Nexus of Kaohsiung」為開發概念，讓商業開發相較不活絡的高雄東區，透過Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄的開發注入全新活力，並在此打造匯集時尚購物、饗食、藝文娛樂等一站滿足的區域型購物中心。



本案周邊區域涵蓋台灣最大國際級藝術表演中心衛武營、建軍站藝術村等藝文特區。鄰近高雄捷運橘線「鳳山西站」，加上已開始動工興建的捷運黃線未來也將通過此地區，並可與橘線相互轉乘，大大的提升往來交通的便利性。本案周圍5公里內約有102萬人口，車程30分鐘內更高達約有272萬居住人口聚集的優渥商圈。（自立電子報2025/12/19）