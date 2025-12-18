三井LaLaport高雄店上樑 預計2026年開幕 陳其邁：成南台灣重要商業樞紐

（圖／高雄市府經濟發展局）





擁有超過百年歷史的日商三井不動產集團， 19日舉辦Mitsui Shopping Park LaLaport高雄新建工程上樑儀式，該集團斥資百億在鳳山衛武營東側打造結合購物、餐飲、娛樂一站式體驗的休閒購物中心。今儀式現場包含高雄市長陳其邁、台灣三井不動產集團董事長久一康洋、台糖公司董事長吳明昌、立法委員許智傑、高雄市議長康裕成率多名在地議員，以及業界重要貴賓到場參與上樑儀式，祈福工程順利圓滿。

高雄市長陳其邁表示，感謝三井不動產集團看好高雄、投資鳳山！LaLaport今日舉行上樑典禮，象徵鳳山迎來城市發展重要里程碑，這項投資不僅是鳳山建城237年來的重要突破，也回應鳳山36萬市民長期以來對大型商業設施的殷切期待。陳其邁指出，LaLaport投資案能順利推動，首先要感謝吳明昌董事長以高度魄力整合土地問題，使開發得以順利進行；同時感謝立法委員許智傑長期扮演關鍵推手角色，從無到有積極協調中央與地方、公私部門；也感謝經濟部投資台灣事務所第一時間協助，以及市府團隊全力配合中央政策推動。另在康議長及多位議員關心督促下，市府將同步完善周邊交通動線、連通設施與環境整備，與鳳山中城計畫相互串聯。未來結合捷運與國道便捷交通，該案可望成為南台灣重要商業樞紐，帶動區域繁榮，為鳳山及周遭市民打造更優質舒適的生活環境。

（圖／高雄市府經濟發展局）

台灣三井不動產集團董事長久一康洋表示，自2023年月開工以來，終於迎來上樑這重要的一刻，謹向所有參與的夥伴與相關人士致上最誠摯的敬意與感謝。雖然建築主體已大致完工，但對於本案這樣的大型複合設施來說，開業前的各項準備現在才正式進入關鍵階段。LaLaport高雄將會是一座擁有約270家店舖的大型購物中心，其中亮點包括全球矚目的沉浸式藝術先驅ARTE MUSEUM，以及高雄具代表性的在地餐飲企業—漢來美食。我們也會運用過去累積的開發與營運經驗，努力讓 LaLaport 高雄成為吸引全台民眾、象徵高雄的新地標，同時滿足在地居民多元的生活需求，我們未來一定會全力以赴。

（圖／高雄市府經濟發展局）

台糖董事長吳明昌說明，台糖公司與三井不動產集團淵源很深，120年前橋頭糖廠引進自動化設備就是由日商三井不動產集團協助；陳市長上任後努力平衡南北發展、成就高雄經濟的成果有目共睹，台糖公司全力配合高雄市政府，規劃開發現有資源以促成地方發展，未來仍會持續與台灣三井不動產集團及高雄市政府共同努力。

高雄市經發局長廖泰翔說明，隨著半導體、智慧科技等產業鏈關鍵大廠進駐高雄，城市轉型改變產業結構、提升薪資、帶來人流，也推動大型國際商業服務的提供與投資進駐，特別是日系集團積極看好高雄商業發展及潛在消費力趨勢。鳳山三井LaLaport坐落衛武營國家藝術文化中心對面，緊鄰捷運紅線鳳山西站及未來捷運黃線。高市府「投資高雄事務所」專人專案協助三井集團解決任何疑難雜症，全力協助投資案早日落地，歡迎更多企業來高雄投資，市府會做企業最堅強的後盾。

