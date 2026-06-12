三人跑團跑上國道!? 國道駕駛直擊"雨中狂奔"看傻眼

南部中心／莊舒婷、鄧山田 高雄市報導

到底是跑步還是在玩命？有駕駛人11日晚上在國道上發現，有三個人竟然頂著細雨在路肩慢跑，民眾直呼這種把國道當賽道的行為實在太誇張，不過警方獲報到場已不見人影，現在還要調約監視器，釐清整起事件。

扯！高雄三人約跑「上國道」 雨中狂奔民眾全看傻：玩命？

三位民眾在國道狂奔，誇張行徑相當危險。（圖／翻攝畫面）

天空下著雨，駕駛開在國道上速度也不敢太快，但右側路肩卻發現異狀，仔細一看，是有人在跑步，而且還不是一個人，前方還有兩位夥伴。民視記者莊舒婷：「雨中慢跑的地點，不在一般的道路而在國道一號的路肩，這邊的車速都非常快甚至破百，行人這邊慢跑的行為，簡直就是拿自己的生命開玩笑。」民眾：「喔太誇張了對啊，都玩命生命都沒在在乎。」民眾：「這太扯了吧，（怎麼說）不要命，我覺得他只是想要玩而已。」

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扯！高雄三人約跑「上國道」 雨中狂奔民眾全看傻：玩命？

國道車速快，民眾路間慢跑根本是玩命。（圖／民視新聞）

11號晚間，三名疑似跑友在國道一號北上楠梓路段被拍下，他們在雨中跑的忘我，完全不顧自己安全，警方獲報到場，但這三人早已不知道跑到哪去。國道警第五大隊小隊長任國強：「經本大隊勤指中心通報線上巡邏車，前往九如交流道至岡山交流道查看，該路段未發現相關行人，後續將調閱CCTV監視器追查。」機車、腳踏車誤闖國道，過去時有所聞，但拿命開玩笑穿著鞋子就衝上國道，不僅罕見也很誇張，只是這群人到底從哪裡跑上去，又跑了多久才下國道，警方目前通通沒掌握，慶幸的是這一次沒有發生意外，但若不迅速揪出違規民眾，難保未來不會有人有樣學樣，繼續把國道當作玩命賽道，讓自己以及駕駛都陷入安全危機。

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