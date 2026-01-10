三仙台外海疑撈獲飛官救生衣？海巡署：僅為海漂廢棄物

花蓮空軍基地1架F-16V單座戰機6日晚間執行夜航訓練時突然失聯，飛官上尉辛柏毅疑跳傘逃生，搜救至今仍無所獲。海巡署旗津艦昨（9）日上午在台東縣三仙台東方海域發現橘黃色疑似救生衣的物體在海上漂流，經打撈後確認為海漂廢棄物，與F-16V飛官辛柏毅搜救案無關。

海巡署不放棄，仍在持續進行F-16V飛官辛柏毅搜救工作。（示意圖／海巡署提供）

軍事粉專「Taiwan Adiz」曾發出快訊表示海巡CG-605在台東成功外海發現疑似救生衣，正在取證回傳鑑定，不過事後已刪文並更新說明此物品與F-16案無關。經證實，海巡CG-605艦確實在事故地點南方發現橘黃色疑似救生衣的物體，船隻靠近打撈後經確認並非辛柏毅穿著的裝備，目前搜救工作持續進行中，如發現疑似物品將由空軍人員進一步鑑定。

根據最新消息，辛柏毅疑似在花蓮縣豐濱鄉東面10浬跳傘，且傳出沒有穿著防寒飛行衣。事發後各單位展開空海陸聯合搜索，搜救海域由國防部統籌規劃與分配。

辛柏毅失聯至今超過72小時，海陸空搜救行動未中斷，各界也持續關注搜救進度。

