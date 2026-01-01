三仙台迎曙光撲空 雲層遮蔽僅見天色漸亮

台東三仙台今迎來大批迎曙光遊客。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣成功鎮三仙台視為本島平地最早迎接元旦曙光的地區，今（1）日清晨雖未舉辦官方迎曙光活動，仍吸引上千名民眾摸黑前往海邊等待新年第一道曙光，不過受雲層過厚影響，太陽始終未能露臉，現場僅能看見天色逐漸轉亮，遊客雖略感可惜，仍開心欣賞台東海景。

台東三仙台長年被認為是迎接元旦曙光的熱門地點，即使今年未規畫相關活動，仍有大批民眾自凌晨起聚集海岸，期盼迎接新年第一道陽光。然而今晨雲層密布，直到日出時間過後，曙光仍未現身。

有民眾特地從新竹南下台東跨年表示，出發前已有看不到曙光的心理準備，雖然未能如願，但能在三仙台欣賞海岸景色、感受迎接新年的氛圍，仍覺得相當值得。

