「三仙歸洞」幻術大仙曬結婚喜訊！ 加碼「幻術夫妻」魔術害她大叫了

魔術師「幻術大仙」鄒秉勳po出結婚喜訊，還曬出「幻術夫妻」的合體魔術表演。（翻攝自幻術大仙臉書粉專）

魔術師「幻術大仙」鄒秉勳之前表演代表作「榴槤三仙歸洞」爆紅，如今各大演出邀約不斷。今（22）日幻術大仙突然在臉書po出結婚喜訊，還曬出「幻術夫妻」的合體魔術表演，最後他還惡整老婆，害她一度放聲大叫。

幻術大仙在成名前，經歷果多年苦練外，還碰上疫情3年0收入的窘境。2023年他靠著一支「榴槤三仙歸洞」的影片，瞬間在網路上爆紅，一夕間成為網紅，這幾年也獲得許多商演的邀約。

幻術大仙今天突然於臉書po文，宣布自己結婚的喜訊，除了放上多張結婚照片外，他還是出一段「幻術夫妻」的合體魔術表演，由他用手表演，老婆負責說明講解，後來2人成功表演魔術後，幻術大仙突然用手惡整起老婆，害得她一度放聲大叫。

幻術大仙po出「幻術夫妻」的合體魔術表演，最後他突然用手惡整起老婆，害得她一度放聲大叫。（翻攝自幻術大仙臉書粉專）

幻術大仙結婚消息曝光後，有許多網友湧入留言，「恭喜喔，幸福滿滿」「吵架要分房時就：過去～」「用幻術把仙女變過來」「這是幻術嗎？哈哈哈 恭喜大師」「過去～過來～三妻歸洞！」「恭喜變出老婆」「恭喜 愛情的墳墓 進去（笑」。

