三代同堂畫面超狂！孫芸芸71歲母何念慈「真實狀態」曝光 網全嚇傻

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記者蔡維歆／台北報導

有「台灣第一名媛」封號的孫芸芸，雖然已經升格當外婆，但凍齡狀態依舊令人驚艷。她的26歲愛女廖思惟（Trinity）已經成為人母，近日在IG分享生活日常，其中一張與媽媽孫芸芸、外婆何念慈的鏡中合照意外掀起討論。鮮少在公開場合曝光的何念慈，完全看不出已經71歲，狀態驚人。

48歲孫芸芸大秀火辣好身材。（圖／翻攝自IG）

廖思惟在IG曬出生活照，其中一張照片她身穿白色背心坐在鏡子前，正在替外婆何念慈化妝、夾睫毛，一旁的孫芸芸則穿著白色T恤搭配黑色短褲，對著鏡子自拍。結果不少網友的目光都被何念慈吸引，指稱她不僅氣色紅潤，肌膚也相當緊緻細緻，臉上幾乎看不到明顯皺紋，讓人很難相信她今年已經71歲。

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而近年定居澳洲的孫芸芸，由於住家鄰近海邊，所以經常透過社群平台曬出充滿度假氛圍的生活照與泳裝照。上個月她前往夏威夷旅行時，才以一套全黑比基尼在海邊岩洞前拍攝美照，緊實體態完全看不出歲月痕跡，畫面曝光後，立刻也吸引大批網友朝聖按讚。

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