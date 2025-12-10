三代茶香傳世 日豐製茶以匠心打造高山茶葉禮盒新風貌

▲(圖/日豐製茶提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

在南投竹山鎮的翠綠山巒間，一家承載著三代人匠心與夢想的茶莊——日豐製茶，正以堅持與創新，將台灣高山茶的美好，透過精緻的「高山茶葉禮盒」傳遞給新一代的茶飲愛好者。自民國72年爺爺開墾茶園開始，77年父親接手，到103年第三代茶人正式傳承，日豐製茶不僅見證了台灣茶業的發展，更以自產自銷的品質保證，屢獲獎項肯定，成為台灣茶文化中不可或缺的閃亮名片。

三代匠心，與土地共生的製茶哲學

「日豐製茶｜三代匠心，只為一盞回甘的時光」不僅是品牌標語，更是家族的真實寫照。日豐製茶深信，好茶的根源來自與自然和諧共處。茶園位於雲霧繚繞的杉林溪高山地區，這裡的茶樹在純淨的環境中吸收日月精華，每一片茶葉都飽含山的靈氣與風土的滋味。

「我們不是『做』茶，而是陪伴茶葉成為最好的自己。」第三代接班人道出日豐的製茶心法。從循節氣採摘、依季風萎凋，到師傅以手感謹慎揉捻、烘焙，每一道工序都是時間與心意的累積。這種細緻而不妥協的手工精神，讓日豐的茶湯別具層次——入口清香，中段韻厚，終喉回甘綿長，彷彿將一整年的天光風土都封存於杯盞之中。

▲(圖/日豐製茶提供)

獲獎肯定與獨家專利，品質深獲信賴

日豐製茶秉持自產自銷，從茶園管理到成品包裝皆嚴格把關。其主力產品「杉林溪高山茶」因風味純淨、茶韻深邃，於重要評鑑中榮獲「風味評鑑三星」殊榮，充分展現高山烏龍茶的極致表現。此外，日豐積極創新，其「小葉紅茶」透過獨特工藝，發展出迷人的焦糖香氣，更成功取得「焦糖風味製造系統專利認證」，成為市場上兼具特色與技術含量的明星商品。

除了杉林溪高山茶與小葉紅茶，日豐亦精製翠玉茶、金萱茶及紅玉紅茶等台灣特色茶品，滿足品茶人士的多樣選擇。

為年輕世代設計的高山茶葉禮盒，讓傳統茶文化煥發新意

觀察到茶飲市場年輕化的趨勢，日豐製茶積極轉型，以「讓年輕人發現喝茶不只是老人的活動」為目標，推出設計簡約時尚、充滿現代感的高山茶葉禮盒。禮盒設計呼應品牌LOGO內涵——以「丰」字為結構，融合太陽、葉脈、山形與茶田意象，整體造型如指紋般獨特，象徵傳承與土地的印記。這不僅是一份禮品，更是攜帶著故事的文化信物。

日豐製茶鎖定年輕消費族群，透過清新視覺與貼近日常的溝通語言，打破傳統茶莊的刻板印象。其高山茶葉禮盒特別強調易攜帶、易沖泡的特性，並附上簡明風味指南，讓泡好茶變得輕鬆簡單，成功吸引許多原本對傳統茶道卻步的年輕客層。

立足台灣，飄香國際

目前日豐製茶除透過實體門市（南投縣竹山鎮中山里建國二路57號）服務在地客人與茶友，更積極拓展數位通路，將優質茶葉推廣至全台。值得一提的是，其高山茶葉禮盒憑藉出色品質與雅緻設計，已成功進軍國際市場，於日本樂天平臺上架，讓日本消費者也能品味來自台灣山林的甘醇韻味。

▲(圖/日豐製茶提供)

以一杯茶，封存四季，傳承風土

從爺爺的開拓、父親的堅守，到第三代的創新，日豐製茶始終不變的是對土地的尊重與對品質的堅持。每一盒高山茶葉禮盒，承載的不只是茶葉，更是一段家族故事、一片山林的呼吸，以及三代人匠心凝聚的時光。

對於未來，日豐製茶將繼續秉持「與自然共生」的信念，持續精進製茶技藝，並透過貼近時代的包裝與行銷，讓更多人有機會透過一杯好茶，感受台灣高山茶的純粹美好。無論是送禮或自飲，日豐的高山茶葉禮盒都是品味與心意的極致選擇。

日豐製茶

地址：南投縣竹山鎮中山里建國二路57號

電話：0912-434-431

電郵：codys50310@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/ri_feng_zhi_cha?igsh=YWh6MW5tYXhnMDVy&utm_source=qr

Facebook: https://www.facebook.com/share/1Ju1YArrQ8/?mibextid=wwXIfr