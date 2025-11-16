三任市長都沒開工 王欣儀 三貓旗艦建設淪為市府痛點

MEITU 20251116 115046438

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市議員王欣儀11月10日在教育部門質詢指出，生態主題園區BOT案是文山區最受矚目的重大建設之一，也是市府「三貓計畫2.0」的重要一環，可望帶動文山區建設升級並創造觀光效益。然而，該案卻因設計變更、捷運站地下共構工程與廠商議價不成，須改採公開招標，導致開工時程延後，交地與啟用都無法如期推進。

王欣儀指出，自郝市府拆除ZOO MALL以來，歷經柯市府閒置八年、一路延續至蔣市府，但恐怕在蔣市府第一任任期結束前，文山區居民依舊等不到開工，啟用更是遙遙無期！

她表示，北市府去113年5月13日風風光光舉行「生態主題園區及周邊停車場案（BOT/OT）」簽約典禮，當時宣稱將於118年捷運南環段完成地下共構工程（下構工程）後交地給投資人，122年正式營運；但事實上，因下構工程工期就要「48個月」，至今仍未開工，整體時程恐至少延後2年。

王欣儀進一步指出，捷運局於今年6月3日與9月30日兩度與原南環CF670A施工廠商針對「下構工程」進行議價。第一次議價金額為10.75億元，第二次調整後為14.07億元，但廠商報價高達22.78億元，雙方價差過大，最終議價破局，只能改採公開招標。

捷運局二工處副處長游百崧回應，預計明年2月底將先以原預算金額14.76億元上網公告招標，並表示「應該有其他廠商會有興趣，有機會順利招標出去」。

對此，王欣儀強烈質疑，下構工程是整個BOT案的基礎工程，結果市府各局處與廠商之間竟然是在沒有事先協調好、議價好的情況下，就在去年5月高調舉行BOT簽約典禮，然後延宕至今毫無進度。

王欣儀批評，怎麼會有這麼本末倒置的奇怪程序？「難道當時只是在做秀？把重大工程當兒戲？」

王欣儀進一步指出，捷運局預計明年2月公開招標，但在金額仍遠低於原捷運南環段施工廠商預期(22億)的情況下，如何確保「會有其他廠商有興趣」？若明年再度流標，市府到底有什麼對策？

王欣儀強調，市府不能再拖延，應加緊腳步、重新盤整跨局處協調機制，盯緊工程與預算執行情況，讓這項被寄予厚望的南區旗艦建設早日動工，不要再辜負文山區居民與市民的期待！