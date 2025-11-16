三任市長都沒開工 王欣儀 三貓旗艦建設淪為市府痛點
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市議員王欣儀11月10日在教育部門質詢指出，生態主題園區BOT案是文山區最受矚目的重大建設之一，也是市府「三貓計畫2.0」的重要一環，可望帶動文山區建設升級並創造觀光效益。然而，該案卻因設計變更、捷運站地下共構工程與廠商議價不成，須改採公開招標，導致開工時程延後，交地與啟用都無法如期推進。
王欣儀指出，自郝市府拆除ZOO MALL以來，歷經柯市府閒置八年、一路延續至蔣市府，但恐怕在蔣市府第一任任期結束前，文山區居民依舊等不到開工，啟用更是遙遙無期！
她表示，北市府去113年5月13日風風光光舉行「生態主題園區及周邊停車場案（BOT/OT）」簽約典禮，當時宣稱將於118年捷運南環段完成地下共構工程（下構工程）後交地給投資人，122年正式營運；但事實上，因下構工程工期就要「48個月」，至今仍未開工，整體時程恐至少延後2年。
王欣儀進一步指出，捷運局於今年6月3日與9月30日兩度與原南環CF670A施工廠商針對「下構工程」進行議價。第一次議價金額為10.75億元，第二次調整後為14.07億元，但廠商報價高達22.78億元，雙方價差過大，最終議價破局，只能改採公開招標。
捷運局二工處副處長游百崧回應，預計明年2月底將先以原預算金額14.76億元上網公告招標，並表示「應該有其他廠商會有興趣，有機會順利招標出去」。
對此，王欣儀強烈質疑，下構工程是整個BOT案的基礎工程，結果市府各局處與廠商之間竟然是在沒有事先協調好、議價好的情況下，就在去年5月高調舉行BOT簽約典禮，然後延宕至今毫無進度。
王欣儀批評，怎麼會有這麼本末倒置的奇怪程序？「難道當時只是在做秀？把重大工程當兒戲？」
王欣儀進一步指出，捷運局預計明年2月公開招標，但在金額仍遠低於原捷運南環段施工廠商預期(22億)的情況下，如何確保「會有其他廠商有興趣」？若明年再度流標，市府到底有什麼對策？
王欣儀強調，市府不能再拖延，應加緊腳步、重新盤整跨局處協調機制，盯緊工程與預算執行情況，讓這項被寄予厚望的南區旗艦建設早日動工，不要再辜負文山區居民與市民的期待！
其他人也在看
縣市長人選可以這樣布局？媒體人揭法制大漏洞
針對國民黨執政的桃園市長選戰，近期傳出民進黨點名其他縣市的立委王世堅、蔡其昌等應戰。對此，媒體人黃揚明認為，立委遷戶籍參選存在不會喪失立委資格的法制大漏洞，呼籲在野黨應修法因應。中天新聞網 ・ 7 小時前
2025年歐洲台灣協會聯合會年會在巴黎 (圖)
第54屆歐洲台灣協會聯合會年會15日在巴黎舉行，駐法代表郝培芝（前右3）、駐歐盟代表謝志偉（前右4）等出席。中央社 ・ 7 小時前
港湖開打…「吸票機」高嘉瑜回歸選議員 綠議員這樣說
被視為吸票機的民進黨前立委高嘉瑜傳將投入2026港湖議員選舉，民進黨議員何孟樺引莊子說「北冥有魚，其名為鯤；鯤之大，不知...聯合新聞網 ・ 6 小時前
熱血捐血愛心不間斷 信義分局宣導反毒識詐守護民眾安全
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】亞太急難關懷救助協會與台北市南京獅子會於日前在信義區 ATT 4 FUN 旁舉辦「 […]民眾日報 ・ 7 小時前
別再用！國安局揭5款「中製生成式AI」藏統戰、資料外洩風險
即時中心／梁博超報導近年「生成式人工智慧（AI）語言模型」快速發展，應用範圍廣泛，然而各國政府及學研機構日益關注中製「生成式AI語言模型」存在資安疑慮。為維護國家安全及民眾個資，國安局依據《國家情報工作法》，蒐研各國資安報告及情資後，協調統合法務部調查局、警政署刑事局等單位，抽測中製「生成式AI語言模型」。檢測結果顯示，相關產品普遍存在資安風險及內容偏頗等問題，提醒國人慎選並注意資料外洩。民視 ・ 7 小時前
台中親子活動爆驚險意外！充氣城堡消風坍塌「1童腳擦傷」 家長驚呼：差點出事
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導台中安和公園昨（15）日舉辦「翔童樂馬戲團」大型親子活動，然而晚間8時發生充氣城堡突然洩氣意外，險些讓城堡中的小朋...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
充氣城堡塌.一片混亂！ 害童傷 家長驚「如絕命終結站」
國民黨立委廖偉翔，昨(15)日晚上在台中安和公園舉辦親子活動，現場擺設的大型充氣溜滑梯給小朋友們玩，沒想到充氣溜滑梯突然洩氣倒塌，不少小朋友一度被壓在氣墊底下，現場一片混亂，還有家長形容像在演絕命終結...華視 ・ 6 小時前
去年風光簽約今年捷運下構工程議價破局 王欣儀：Zoo Mall基地BOT案恐延宕2年
台北市立動物園旁的「Zoo Mall」2014年拆除後用地閒置，台北市政府去年與投資人簽約，規劃打造海洋教育生態園區，暫定2029年台北捷運環狀線南環段完成地下共構工程後交地建設，2033年正式營運。市議員王欣儀質疑，捷運工程局和捷運施工廠商兩度針對下構工程議價，皆因價差過大破局，改採公開招標，加上自由時報 ・ 5 小時前
汎銓美國子公司執行長柳淳浩 肩負建廠重任 展大將之風
汎銓科技積極啟動國際布局，不但在日本川崎設立MSS JAPAN，打造超過400坪的材料分析實驗室，更在2025年於美國矽谷核心Sunnyvale成立MSS USA CORP。值得注意的是，汎銓這一波跨洲拓展的戰略背後，浮現了企業世代交替的新氣象：汎銓董事長柳紀綸之子柳淳浩，2024年正式進入董事會、2025年出任美國子公司執行長，年僅不到30歲便肩負美國業務成敗與重要建廠任務，在「美國製造回流」與半導體供應鏈重整的關鍵時刻，展現新生代接班人的大將之風。工商時報 ・ 14 小時前
街舞》總統盃決賽凱道登場 賴清德：把過去追求民主的場域獻給全國人民
2025總統盃街舞決賽今天在凱道盛大登場，總統賴清德出席開幕記者會時表示，街舞是自由的語言，政府積極推廣街舞，鼓勵創作。由運動部全民運動署主辦的2025總統盃街舞大賽決賽，全國216組脫穎而出的隊伍齊聚，創下台灣街舞比賽參賽組數與規模新紀錄，包括奧運霹靂舞國手孫振也報名參賽，另外評審團堪稱台灣街舞史自由時報 ・ 8 小時前
披薩老闆公審16人點5份披薩 部落客：他自己同意的！｜#鏡新聞
日前有一行16名台灣人到義大利旅遊，在當地的披薩店用餐，16個人只點了5份披薩，被老闆開直播公審，引發爭議。最新的進展是，一名網紅發文表示，自己就是同團旅客，還原當時只點5份披薩是有經過老闆同意，因為16個人幾乎都是長輩，調時差吃不下，導遊才會事先詢問老闆，沒想到他卻翻臉不認人。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 6 小時前
陸籲民眾暫緩赴日 三大航空免費退改簽
大陸外交部和大陸駐日本使領館十四日發布公告稱，今年以來，日本社會治安不靖，針對大陸公民違法犯罪案件多發，發生多起在日大陸...聯合新聞網 ・ 12 小時前
石崇良、蔡輔仁出席罕見疾病獎學金頒獎典禮 (圖)
2025第23屆罕見疾病獎學金頒獎典禮15日下午在台北福華飯店舉行，衛福部長石崇良（右）、財團法人罕見疾病基金會董事長蔡輔仁（左）出席與會。中央社 ・ 1 天前
疑涼拌河豚皮惹禍？ 9人嘔吐送醫 衛生局採樣送驗
屏東縣 / 綜合報導 台南一間公司共180人到恆春進行員工旅遊，昨(15)日中午在海鮮餐廳用餐後，有9人陸續在下午出現嘔吐、腹瀉情況，有旅客懷疑問題可能出在海鮮餐廳的午餐，涼拌河豚皮，餐廳業者則強調他們使用的是無毒河豚， 會接受調查釐清發生什麼事 ，衛生局後續將依結果釐清是否為食物中毒，並依食安法進行處辦。公司旅遊到恆春，傳出疑似食物中毒，衛生局人員今(16)日上午，前往餐廳進行採檢，這一團來自台南，員工旅遊共180人，15日中午到恆春海鮮餐廳吃午餐，下午陸續有9人嘔吐、腹瀉，抵達飯店還沒用晚餐，就先送他們就醫，目前都已經離院。有旅客懷疑問題可能出在，海鮮餐廳的涼拌河豚皮，不過由於有遊客出發時，早已身體不舒服，因此確切原因還要進一步釐清。餐廳業者強調跟他們沒關係，而屏東縣衛生局接獲通報，已經展開調查。屏東縣衛生局食品藥物管理科科長陳彥任說：「採集環境檢體6件，及食餘檢體1件送驗。」問題出在哪裡，衛生局追溯調查遊客旅遊前身體狀況，也調閱餐廳食材來源製作流程，並採集相關檢體化驗，釐清是否為食物中毒。 原始連結華視影音 ・ 5 小時前
泰勒絲「時代巡演」紀錄片12月登場！一窺全球樂壇熱潮幕後秘辛
流行天后泰勒絲的「時代巡迴演唱會」，前兩年在全球樂壇掀起熱潮，如今將以紀錄片形式回到粉絲眼前。12月將以6集的紀錄片在影音串流平台播出，從構思、籌劃的點點滴滴，帶領觀眾一窺這場破紀錄巡演背後的幕後秘辛台視新聞網 ・ 10 小時前
俄羅斯體操明星簽約德國俱樂部引爭議
德國一家俱樂部簽下了安吉麗娜‧梅爾尼科娃。這位俄羅斯明星運動員在賽場上閃耀，但也不乏爭議。烏克蘭方面指控她擁護俄軍行動，充當俄政府的政治工具。德國之聲 ・ 19 小時前
楊森健力世錦賽奪1金1銀1銅！台灣累積8金11銀7銅
楊森健力世錦賽奪1金1銀1銅！台灣累積8金11銀7銅EBC東森新聞 ・ 7 小時前
台中親子活動驚見絕命終結站！遊戲「充氣城堡」消風 吞噬玩耍小朋友
昨（16）日晚間，台中低碳發展協會在西屯區安和公園舉辦「翔童樂馬戲團」大型親子活動時，受小朋友歡迎的「充氣城堡」突然消風，導致許多正在玩的孩童跌落，現場一度混亂，所幸許多未造成人員受傷。經主辦單位初步了解，由於充氣裝置的電線遭到外力扯斷，導致無法立即復電順利充氣。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
中國再喊愛好和平 吳釗燮一圖卡戳破霸權「幹話」
中國外交部發言人林劍近日在X發布圖卡宣稱，中國愛好和平、重信守義；我國安會秘書長吳釗燮在X轉發並「致敬」中方圖卡狠嗆：「中國聲稱熱愛『和平』，卻威脅台灣、霸凌菲律賓、騷擾日本，這就是霸權主義」，並在文末署名「中國幹話發言人」。林劍在X發文指出，中國愛好和平、重信守義，但在事關中國國家主權和領土完整核自由時報 ・ 7 小時前
遇水災70支「市值200萬元」手機被沖走 …老闆準備愛心餐意外全數找回
受先前鳳凰颱風重創，宜花地區傳出多處災情，其中尤其以蘇澳地區淹水情況最為嚴重，一名林姓通訊行老闆的70支全新手機因此全數被沖走，初估損失200萬元。雖然林男相當痛心，也有報警請求協助，但也沒抱太大希望；沒想到，林男在災後準備愛心餐給受災戶時，卻意外從當地加油站人員口中得知手機下落，讓這批價值不斐的商品失而復得，可說是好人有好報。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前