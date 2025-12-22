三位大咖影后淋暴雨等新人！她拍哭戲「眼淚掉不出」 導演揭最崩潰現場

記者王培驊／台北報導

《陽光女子合唱團》不僅集結多位實力派女演員，也迎來新世代演員的亮相。導演林孝謙分享，這部片從北中南進行大規模海選，最終選中首次演電影的何曼希，讓他至今仍印象深刻。劇組演員及導演在今（22）日接受媒體訪問。

何曼希首度參與電影演出，表示自己非常緊張。（圖／記者趙于瑩攝影）

林孝謙回憶，何曼希在決賽時跳了一段現代舞，「老實說我看不太懂，但又覺得很有情調。」他進一步給了對方即興空間，才確定這就是片中「不良少女」的人選。只是開拍後才發現，真正困難的不是舞蹈，而是角色性格，「她本人其實是一個很乖的女生。」

何曼希為戲苦練鋼管舞，兩隻腿上全是瘀青，相當敬業。（圖／記者趙于瑩攝影）

何曼希從小學習芭蕾、現代舞、街舞與國標舞，這次更首度嘗試鋼管舞。首次演戲就遇上高壓場面，她坦言壓力極大。林孝謙透露，一場在監獄外拍攝的重頭戲遇上暴雨，何曼希一度哭不出來，讓三位影后在雨中等她，「她壓力大到不行。」最後是「急哭了」，才終於完成拍攝。何曼希事後也直言，那一刻真的被逼到極限。

曾與導演合作過的陳意涵，這次在表演方式上與導演一度出現磨合。她偏好直接進入真實狀態，而導演習慣先走戲，雙方最終找到平衡。身為母親的她也分享，自己不太會把情緒帶回家，「每一次喊卡，我都會把自己淨空，趕快去做平常會做的事情，開拍時再全然投入。」

陳庭妮、安心亞、苗可麗共同主演《陽光女子合唱團》。（圖／記者趙于瑩攝影）

片場等待時間，演員們的共同興趣之一就是看電子書。陳意涵偏好推理、謀殺與奇幻類型，陳庭妮與孫淑媚則偏心靈療癒路線。鍾欣凌補充，無論多瘦的女星，最後都會一起吃鹽酥雞，「點到金額好幾千，飲料還要分兩家點，因為店家來不及做。」導演林孝謙也分享拍攝女子監獄題材的特殊細節，「因為不能穿有鋼圈的內衣，大家只能穿運動內衣。」意外成為片場共同的限制。

鍾欣凌也忍不住誇起安心亞，直言她其實是「大智若愚型」的演員，「她很清楚自己要什麼，也很快就能 get 到導演要的東西。」她笑說，安心亞如果不夠漂亮，可能早就是諧星，但正因為清楚自己的定位，反而能在表演中自由切換。

