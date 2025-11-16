三位重量級貴賓勇闖柴山叢林！邱議瑩、李永得、陳美雅親演受困者 用行動支持《ORT搜索救援訓練》、為高雄淺山安全把關

（觀傳媒高屏新聞）【記者宋德威、陳佩琪／高雄報導】自 108 年山林解禁，加上疫情後登山熱潮興起，高雄柴壽山因鄰近市區、景緻優美而成為市民最常前往的郊山。然而原始林線錯綜複雜、岔路密布，刺藤、陡壁、毒蛇等天然風險更讓迷途與受傷事件不斷發生。為強化官方與民間團隊在郊山環境中的搜尋與救援能力，高雄市政府消防局於 11 月 4、15、16 日舉辦「第四屆 ORT 叢林搜索救援專長班」，以 GPS 應用、叢林穿越、夜間行進、繩索確保及傷患搬運等專業課程，建構科學化、實戰化的救援能力。

今年訓練最大亮點，莫過於三位貴賓百忙之中親臨現場、親自披掛上陣擔任『受困傷患』。立法委員邱議瑩與夫婿、前高雄市副市長兼中央通訊社董事長李永得，以及高雄市議員陳美雅，不僅到場支持，更親自深入柴山原始林線，以同理心體驗搜索救援過程，為警消與民間搜索救援編組帶來最接近實戰的訓練情境，也展現他們對高雄市民安全的高度重視。

邱議瑩與李永得共同扮演「受傷情侶」。邱議瑩分享，從等待人員接觸、接受包紮到被穩定固定並以繩索護送下山的過程中，她深刻體會到救援工作的艱辛：「這短短的演練讓我們彷彿重溫第一次以登山作為約會的回憶，但更多的是對救援人員的敬佩。他們的專注與細膩，都是為了確保每一位受困者安全回家。」

李永得以曾任高雄市副市長的角度表示，城市安全不只是在市區內，而是延伸到每一條步道、每一片林地：「今天體驗後更感受到警消與民間團隊的專業與負擔，他們所面對的環境充滿未知，但仍全力以赴。」

第三位貴賓陳美雅議員，是第二次參與此訓練。去年她到場替救援團隊加油，今年更主動請纓下場扮演「受傷的日本觀光客」，全程以日文與救援人員互動。她笑稱：「我還沒開始展現演技，就已經被定位、包紮、護送，速度快得嚇人！」但她也由衷感動：「這些技術與默契不是一天練成的，而是每天守護市民安全的專業積累。」

訓練課程由山域專家李麗瑛教授學員 GPS 地圖系統與定向技巧；中華戶外探險協會雲豹工作隊教官群則帶領學員在內惟古道、南柴壽山進行全程實作，從刀斧開路、叢林穿越、繩結確保、危機處理、夜間行動到困難地形通過皆逐一實操。理事長宋汝夔指出：「『搜』與『救』是兩個不同的專業，搜索能力必須依照地域特性調整。我們致力推動科學化搜救，也希望政府能持續推廣民眾的自救與戶外安全知識。」

消防局主任秘書劉一娟提醒，柴壽山雖緊鄰市區，卻因天然野徑密集、岔路錯綜，加上刺藤、陡壁與多變的生態環境，使救援行動充滿不確定性。她強調，即使熟悉登山，也必須保持高度警覺，絕不能輕忽任何風險；因此警消與民間團體透過定期訓練與實地熟悉，才能在第一時間迅速掌握方向、突破地形限制，安全抵達待援者身邊。

第二大隊大隊長樓振宇則表示，郊山看似親民，但複雜程度不亞於高山，透過初階、進階培訓使更多警消熟悉特殊地形，才能在民眾遇到危險時第一時間接觸與救援。

現場同時宣導淺山健行安全知識，包括適當裝備、離線地圖、水糧補給、照明設備，以及避免單獨入山等基本觀念。

在三位貴賓的親身體驗下，今年的 ORT 搜索救援訓練不僅更完整、更逼真，也讓社會看見：守護山林安全，不只是警消與救難團隊的責任，而是每一位關心高雄的公僕與市民共同的使命。高雄正朝向一座「戶外更安全、市民更安心」的城市前進。

今年訓練最大亮點，莫過於三位貴賓百忙之中親臨現場、親自披掛上陣擔任『受困傷患』。立法委員邱議瑩與夫婿、前高雄市副市長兼中央通訊社董事長李永得，以及高雄市議員陳美雅，不僅到場支持，更親自深入柴山原始林線，以同理心體驗搜索救援過程，為警消與民間搜索救援編組帶來最接近實戰的訓練情境，也展現他們對高雄市民安全的高度重視。（圖／參訓隊員提供.2025.11.16）