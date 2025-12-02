三供處慶祝成立60週年 薪火相傳創新猷
記者連琳／綜合報導
三軍衛材供應處日前舉辦成立60週年慶祝活動，表揚大會由軍醫局局長蔡中將主持、藥政管理處處長曹上校、桃園總醫院院長楊少將陪同，並邀請多位過去三供處的主官、管，多位先進、貴賓共聚一堂，共同見證光榮時刻；隨後安排欣賞影片特輯、隊史館與自動倉儲設備導覽，以及感恩餐會等活動，場面熱鬧溫馨。
蔡局長致詞時表示，三供處自民國54年成立以來，歷經「精實案」等組織變革，每一次的轉型，都是一次的蛻變，從傳統人工檢料到數位化管控作業，即時提供部隊衛勤藥衛材補給、保修與防疫物資，已然成為官兵健康、安全的重要守護者。
蔡局長指出，為應對三軍未來的作戰需求，須優化一支智慧、精準而極具韌性的現代化衛勤部隊，導入智慧倉儲、自動化搬運等科技設備，讓補給更快、更精準，運用高端技術，讓物料管理更科學而有效，讓每份資源發揮最大價值。
「歷經無數前輩的辛勤努力，才能造就今日三供處的成就」，蔡局長期許單位秉持「主動、積極、負責、服務、效率、安全」的核心價值，以堅定信念、創新思維與積極行動，再創屬於三供處的榮耀與驕傲。
