三信人情預警系統 防詐騙利器

台南市碩果僅存的區域金融機構第三信用合作社，大部分客人都是老顧客，其家人更如數家珍，每年詐騙案件都很少，就靠此「人情預警系統」。位於北區的成功分社今年只有一件，西門分社也只有一件，還是「自己人詐自己人」，三信成為警局眼中的模範寶寶。

成立於一九二七年的第三信用合作社迄今已有一百零一年歷史，台南市全盛時期有八家信合社，營運最好的是三信和六信，兩家的存款最高曾在民國八０年代達到三、四百億，維繫客人的就是一份濃濃的人情味。

今年台南市金融詐欺持續攀升，市警察局統計，本年度遭詐金額已突破一億元，在金融機構中，報案率最低的是三信，因為他們有一種別家銀行沒有的「人情預警系統」。

三信西門分社經理馬華礽表示，主顧客都是住在商圈內的民眾，年齡層偏高，但包括他的家人都很熟悉，每位老主顧進門來都會經過寒喧問暖了解他們來銀行的目的，發現有異常馬上阻止或通報家人，攔阻詐騙成功，不靠高科技，靠的是人情預警系統。

以成功分社為例，經理鄭雅如表示，被人情系統攔下的不說，今年只有一件報警，目前還在訴訟之中。西門分社全年也只有一件，還是少來銀行的大嫂要監管小叔的帳戶和存款，也是被該社攔阻下來，和一般的詐騙無關。

走進西門路三信，一方民國四十八年的舊匾「裕庶民生」，金漆褪去，精神仍在，這是三信最重要的核心信念。還有一個近七十年歷史的骨董金庫，守護過不少顧客的嫁妝與老本。該社副主管黃富生表示，金融業不是只服務有錢人，而是讓一般人也能有尊嚴地安心生活。

而當多數金融機構鼓吹數位化、快速交易之際，三信許多長輩仍習慣拿著存摺、寫單子、到櫃台面對面辦理，行員面對熟悉的老顧要領錢一定會打破砂鍋問到底，懷疑有詐時，不用嚇他們，跟他聊一下，比貼一百張告示牌有效。

黃富生表示，三信一直是那一個：看得出你在緊張、會問你用途是否合理、在危險時會幫你喊停的銀行，如同舊匾上「裕庶民生」四個字，它是一個地方合作社對庶民金融安全的堅持。