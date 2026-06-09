三信商銀傳經營權之爭 金管會：未收到持股申請案

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（中央社記者蘇思云台北9日電）三信商銀6月26日將改選董事，傳出內部股東結盟板信商銀與寶佳等市場派勢力，三信商銀董事長廖松岳向金管會陳情市場派未依法申報持股。金管會表示，已收到陳情函，但並無附上相關事證；若屬同一人或同一關係人持股達10%，應事前申請核准，目前並無收到申請案。

三信商銀6月26日將舉行股東會，並改選董事，市場傳出內部股東結盟板信商銀與寶佳等市場派勢力，廖松岳也具名向金管會陳情市場派未依法申報持股，若查明屬實，應剔除表決權。

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金管會銀行局副局長王允中表示，6月初收到相關陳情函，不過並無附上具體事證，金管會後續依陳情相關方式辦理，內容涉及個案不便評論。

王允中進一步解釋，根據銀行法第25條，如果同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份總數超過5%，應向主管機關申報；若持股超過10%，則應事先向主管機關申請核准。

王允中說，目前並未收到持股超過10%的申請案。相關人士若有此情形，皆要依規範辦理。

至於股東會也將改選董事，媒體關切是否還會進一步檢視「金金分離」，王允中表示，董事會改選後會報名單，金管會將檢視董事資格條件，其餘該檢視的也都會檢視，依法辦理。（編輯：張良知）1150609