三信家商寒假群科體驗營 助國中生築夢未來

為協助國中學生提早認識技職教育內涵、探索自我興趣與職涯方向，三信家商近日辦理「FUN假‧三信築夢趣」一一四學年度寒假特色課程體驗營，邀請國二、國三學生走進校園，透過多元群科實作課程，親身體驗技職教育的專業特色與學習魅力；該體驗營全程免費，由學校提供課程材料、午餐、保險及交通費，並規劃完整的一日體驗行程，讓學生在安全、友善的學習環境中，實際操作、動手學習，深受參與學生與家長肯定。(見圖)

三信家商今(廿七)日說明，該校長期深耕技職教育，群科發展完整，教學成果卓越，這次寒假體驗營依據不同職群規劃五大類課程（A～E），涵蓋餐旅、商管、照顧服務、設計、應用日語、美容、幼保及新成立的寵物經營科，內容以「做中學」為核心，充分展現技職教育的實務精神。

課程內容包含甜點與台味料理實作、日式茶道和果子文化、VR虛擬運動與體感遊戲、青銀共學活動、數位繪圖與專業錄音室體驗，以及美容造型、美甲彩繪與寵物飾品設計等，讓學生在短時間內接觸多元專業，感受不同科別的學習特色。

其中，「寵物經營科」課程成為活動亮點之一，透過狗狗緞光項圈飾品設計等實作內容，讓學生初步認識寵物產業趨勢與相關專業，回應現代社會對寵物照護與產業管理人才的高度需求，也展現三信家商與時俱進、因應產業脈動設科的前瞻視野。

三信家商代理校長王培峻表示，技職教育的核心在於協助學生認識自我、累積實力；每位孩子都有不同的天賦與潛能，透過群科體驗，學生能在實作中了解自己適合什麼、喜歡什麼。三信家商致力打造完善的專業教室與實務導向課程，讓學生在學習中建立自信，為未來升學與就業奠定紮實基礎。

王校長也強調，學校持續推動技職教育精緻化與多元發展，期盼透過體驗營活動，協助國中學生與家長做出更符合孩子特質的升學選擇。

三信家商設有餐飲管理科、烘焙食品科、商業經營科、資料處理科、廣告設計科、應用日語科、幼兒保育科、美容科、照顧服務科及寵物經營科，多年來在技藝競賽、升學表現及產學合作上成果亮眼，深受家長與學生肯定。

透過寒假群科體驗營，三信家商持續落實「適性揚才」的教育理念，陪伴學生在探索中找到方向，在實作中累積能力，為未來築起屬於自己的夢想藍圖。