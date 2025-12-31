三信家商祂家的…高雄望族女兒連任18年監委「平安夜死亡」！出殯時間曝

記者簡榮良／高雄報導

時代更迭！前監委林孟貴24日平安夜因心臟衰竭過世，享壽83歲。她曾連任18年監察委員，公務之餘作畫辦展，有「政壇才女」美譽，其父親林瓊瑤一手創辦三信家商及三信合作社，胞弟也曾任國大代表、市議員，家世顯赫榮登高雄三大望族之一。家屬安排1月14日上午8時，在龍巖高雄會館景行廳」舉行告別式，前副總統吳敦義等政要花籃紛紛抵達靈堂。

前監委林孟貴24日平安夜因心臟衰竭過世，享壽83歲。（圖／翻攝畫面）

林孟貴生於1943年，擁有美國舊金山大學公共行政學碩士學位，36歲即出任監察委員，並連任18年，頗獲好評。公務之餘跨足藝術，利用空檔為多位監委同仁素描，曾獲中央公務人員書、畫、攝影展西畫類入選，在高雄文化中心、台北國父紀念館舉辦個人美展，受邀參展華岡畫派台北及法國美展，被譽為「政壇才女」。

成就並非一朝一夕，長期耳濡目染造就她！林孟貴父親林瓊瑤曾任國大代表、高市議員，創辦三信家商及三信合作社，林孟貴胞弟也曾任國大代表、市議員、三信合作社理事主席，家世顯赫是高雄三大望族之一「三信幫」。

與前副總統吳敦義、前議長陳田錨等人交情深，死訊曝光後，吳敦義等政要花籃紛紛抵達靈堂。（圖／翻攝畫面）

家屬表示，林孟貴十分活躍，創辦高雄女青會，擔任露營協會理事長、女童軍團長，還曾任全國帆船協會理事長，熱心公共事務，與前副總統吳敦義、前議長陳田錨等人交情深，死訊曝光後，吳敦義等政要花籃紛紛抵達靈堂。

林孟貴24日平安夜，因心臟衰竭過世，享壽83歲。家屬安排於明年1月14日上午8時，在「龍巖高雄會館景行廳」舉行家祭，9時則舉辦公祭，屆時勢必政要雲集。

