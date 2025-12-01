三信家商辦理114學年度寒假特色課程體驗營 多元技職課程助國中生探索未來

三信家商將於一一五年一月廿五日舉辦「FUN假‧三信築夢趣」一一四學年度寒假特色課程體驗營，邀請國二、國三學生透過實作課程認識技職教育，協助學生在升學前探索興趣、建立生涯方向；該活動全程免費，學校並提供材料、午餐及保險，國三學生於符合條件可於當天領取五百元交通補助。報名期間自即日起至十二月廿九日截止。報名地點及電話：高雄市苓雅區三多一路一百八十六號三信家商實習處吳組長○七-七五一七一七一分機一三○三。(見圖)

三信家商王培峻校長今(一)日表示，學校舉辦體驗營的目的在於讓國中學生更早了解多元技職專業，並透過實際操作找出興趣所在；每位學生是獨一無二的，技職教育提供孩子發現自我與累積能力的機會。三信家商校園空間寬敞，具備多項專業教室，提供學生高品質的學習環境，希望透過這次活動，讓學生了解不同科別的實作內容，循序漸進培養孩子適應未來挑戰的能力，做出更適合自己的升學選擇。

這次體驗營依據不同群科設計五大類別（A～E），課程涵蓋餐旅、商管、照顧服務、設計、應用日語、美容、幼保及寵物經營等領域，內容均以體驗與實作為主，讓學生在操作中理解不同科別的專業特色。

A、餐旅群科課程含甜點製作與台味料理，如巧克力戚風蛋糕、葡萄奶蓋星球、三杯雞、拔絲地瓜及手作黑糖珍珠等，呈現餐旅與烘焙科的實作優勢。B、商管群科以VR體感運動、電競體驗及數位應用為主，包括VR遊戲、自由車、NBA 2K、賽車、VR無人機與ICAROS平衡球，展現商管科跨足科技與運動的創新課程。C、照顧服務群科規劃樂齡活力營、青銀共樂活動與溝通合作挑戰，引導學生認識照服科在高齡社會中的角色與專業。D、設計與日語群科提供數位繪圖板操作、人物表情設計、專業錄音室體驗，以及日式文化創作如小甜心製作與白狐面具彩繪。E、家政群（美容×幼保×寵物經營）課程包括韓式水波紋電棒、美甲彩繪、節慶燈飾創作、動物飾品設計等，呈現美感與技藝的整合特色。

三信家商設有十大科別，包括餐飲管理科、烘焙食品科、商業經營科、廣告設計科、資料處理科、應用日語科、幼兒保育科、美容科、寵物經營科及照顧服務科；該校長期深耕技職教育，在全國技藝競賽、設計競賽、語文比賽等領域均有優異表現，學生畢業後升學方向多元，展現多向發展的技職優勢。此外，學校積極推動國際教育，與多國學校合作交流，導入跨文化課程，拓展學生國際視野。