《三個傻瓜》音樂劇 年度最終場今開演

記者劉昕翊／綜合報導

改編自印度寶萊塢電影神作的華文音樂劇《三個傻瓜》世界首演自臺灣起跑，最終場今、明2天在桃園展演中心，以及19至21日在臺北國家戲劇院盛大登場，不僅融入老子「上善若水」的哲學智慧，更搭配22首推動劇情的原創歌曲，層層牽動觀眾情緒。

果陀劇場取得海外IP授權後，將印度經典電影改編為《三個傻瓜》音樂劇，由編劇與作詞許弘蔚、音樂總監丁乙恆攜手打造全新音樂語彙，加上楊奇煜、李霈瑜（大霈）、蔡昌憲、竺定誼、王為、張郁婕，以及特別主演聶雲等堅強卡司領銜，率音樂劇精英們帶來一場集歌舞、故事與感動於一身的華文原創音樂劇盛宴。

廣告 廣告

果陀劇場今年推出改編自寶萊塢經典神作的華文音樂劇《三個傻瓜》，為臺灣劇場注入耳目一新的創意能量。原作電影在全球30多國熱映，票房突破1億3000萬美元，以笑中帶淚、充滿反思的人生寓言在16年前席捲全球，累積逾1億人觀賞，熱潮至今不減，這部作品延續原作顛覆人生與教育觀的精神，由臺灣音樂劇翹楚梁志民導演操刀，其巧妙淡化原著的印度背景，以更貼近在地的敘事方式，讓觀眾能迅速投入劇情；目前最後席位所剩不多，歡迎觀眾踴躍購票觀賞。

改編自印度寶萊塢電影神作的華文音樂劇《三個傻瓜》，今年最終場分別在桃園展演中心及臺北國家戲劇院盛大登場。（果陀劇場提供）