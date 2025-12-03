三個國民黨 哪一個主導它的未來？

國民黨早已不是一個政黨，而是三支互不信任的力量勉強綁在同一塊布條下。李智為攝影

涂醒哲／前衛生署長、國策顧問、立法委員、嘉義市長

今年發生的立法院亂政導致全罷免案，不但沒有讓在野第一大黨國民黨沉澱反省，反而讓「國民黨到底代表誰?」這個問題徹底攤在台灣社會眼前。其實，國民黨早已不是一個政黨，而是三支互不信任的力量勉強綁在同一塊布條下。國民黨正分裂成三個政黨！

我常說，今日的國民黨已經不是「分裂中」，而是「本來就分成三塊」，只是現在被全民看清楚了。

第一支：向北京俯首的「中共國民黨」

這群人是目前最掌握國民黨權力核心的一派。他們的政治行為有一個特徵：事事配合北京、凡事阻撓台灣。

廣告 廣告

國民黨在立法院的種種「鬧劇」，從程序杯葛到刻意癱瘓行政運作，並不是單純的政治攻防，而是要讓民進黨政府無法治理，營造「民主失靈」的印象，正好迎合中共的統戰敘事。更明顯的是，他們在國際情勢越緊張時越急著向中共示好，彷彿台灣的利益始終排在北京後面。

這群人長期被台灣民眾視為「共產黨同路人」「北京代言人」，我稱他們為 「中共國民黨」 最為貼切。

第二支：懷抱符號的「中華民國國民黨」

這一派人與第一支力量不同。他們對「中華民國」仍有情感，對台灣有保護意識，也厭惡中共的威權。他們可能不支持台灣獨立，但相信「中華民國就是台灣」，拒絕被中共吸納。

在這次罷免中，約有一成多的國民黨支持者（我估約 15%）站出來罷免親中立委。這群人認為，中共竊奪了「中華民國」這塊招牌，而國民黨不該淪為其附庸。

他們不綠也不一定是深藍，而是「護中華民國藍」。這群人可稱為 「中華民國國民黨」。

第三支：頭腦最清楚、政治目標明確的「台灣國民黨」

還有一群國民黨人，心裡明白：台灣才是他們的政治舞台、台灣人民才是他們的選票基礎。他們知道，要在台灣生存不能跟著第一派一起往中共靠攏。但他們又缺乏勇氣，沒有力量切割，只能保持沉默，被迫與第一派綁在一起承受社會批判。

這些人其實最接近現代化的中道保守派，甚至與台聯、民眾黨⋯⋯部分理念更接近。他們若肯一步跨出去，就是一個新的 「台灣國民黨」。

國民黨真正的危機：不是被分裂，而是被看清楚。

我原本以為罷免案後，國民黨會裂成兩派，現在看來，恐怕會分裂成三派：中共國民黨：掌握黨權、向北京靠攏；中華民國國民黨：主張一中各表、反對中共滲透；台灣國民黨：希望建立屬於台灣的本土保守力量。

真正的問題不是「會不會分裂」，而是國民黨還能不能假裝自己只有一個？當黨主席仍堅持叫「中國國民黨」、仍帶著整個政黨朝向北京靠攏時，其餘兩派要如何自處？

罷免後的政治板塊已改變，國民黨內部的矛盾擺在陽光下。台灣社會看得越來越清楚，也越來越不會被舊符號迷惑。

國民黨未來不會是一個，而是三個。這不是假議題，而是正在發生的政治現實。而這正是台灣民主成熟後最自然的結果。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



回到原文

更多鏡報報導

鄭麗文挖國民黨牆角 習近平押錯寶難收場

陳嘉宏專欄：不能坐視國民黨急速紅統化的現象

林濁水專欄：鄭麗文的異想世界 馬英九聽了會臉紅