三個禮拜沒見孩子！林依晨二寶媽「育兒近況」曝光 崩潰心聲全說了

女星林依晨2014年與老公林于超結婚，去年6月迎來寶貝兒子出生，正式升格二寶媽，不過夫妻倆分隔兩地聚少離多，林依晨多數時間都是一打二帶娃。她今（14）日出席手遊上市記者會，大方分享二寶媽育兒近況，透露兒子其實是天使寶寶，反而大女兒讓她比較崩潰。

林依晨育有一雙兒女。（圖／記者鄭孟晃攝影）

林依晨自爆女兒的睡相和她小時候差不多，除了踹人的力道非常大，身體還會360度旋轉。俗話說「一孕傻三年」，林依晨被問到生了兩胎是否有感？她坦言記憶力確實有受影響，現在光是記者會要講的內容，她上台前都需要再順一遍。

談到女兒升格當姊姊的心情，林依晨透露，夫妻倆事前做了許多「沙盤推演」，在出月子中心前就先預想各種可能發生的狀況，盡量把衝突降到最低，「像是幫她準備禮物，說是弟弟要送給姊姊的。」讓女兒深刻感受到弟弟的到來讓她享受到各種「福利」，因此她對弟弟只有滿滿的愛與好感。

林依晨分享育兒近況。（圖／記者鄭孟晃攝影）

林依晨此前到中國拍攝電影，和兩個孩子最長三個禮拜沒有見面，為此，她特別替女兒準備倒數日曆，清楚標記哪幾天能見到媽媽，「她心裡有個底 ，我覺得對小朋友來說比較不會那麼恐慌，這個分離不是無止境的。」她也透露女兒相當堅強，分離期間視訊都沒有哭鬧。

林依晨老公年節即將返台團聚。（圖／記者鄭孟晃攝影）

即將迎來農曆新年，林依晨被問到年節規劃，她坦言自己沒有固定在哪裡過年，「哪邊的親戚比較久沒見就往哪裡去」，不過老公一定會返台團聚。好友許瑋甯去年也升格當媽，林依晨笑說多多少少有和對方分享媽媽經，「但她表兄弟姊妹小孩很多，其實不太缺經驗」，而因為林依晨前陣子都在中國拍戲，也還沒有機會和許瑋甯碰面。

