三個 21 歲台灣大學生打造AI行銷工具顛覆產業 ViralArc.ai 獲輝達新創加速計畫青睞

三位年僅 21 歲的台灣頂尖大學生，憑藉自學程式開發與創新行銷視野，在短短三個月內從零打造出一款顛覆傳統行銷模式的 AI 工具 ViralArc.ai，更驚人的是，這家台灣原生 AI 新創公司近日正式獲選加入全球 GPU 龍頭 NVIDIA（輝達）旗下的 Inception 頂尖AI新創加速計畫。

這項國際級肯定，不僅讓 ViralArc.ai 躋身全球 AI 創新生態系，更將借助 NVIDIA 強大運算資源，加速自研 AI 模型開發，為品牌與創作者開啟全自動化獲客與內容行銷新紀元。

ViralArc.ai 由三位年輕共同創辦 張妤安（Anna Chang）、林子崴（Elvis Lin）與呂澤霆（Neil Lu）共同創辦，三人皆來自頂尖大學，卻早已展現遠超同齡的跨領域實力。林子崴曾就讀政治大學，大膽休學赴美追夢，21 歲即與多名 NBA 球星合作品牌行銷，並為籃球巨星 Dwight Howard 打造 Podcast，累積數億曝光經驗，精通內容策略與品牌成長。張妤安就讀清華大學心理諮商系，從大一即自學程式開發與機器學習，三年內實習超過三家企業，並在Threads 社群分享 AI 實戰應用，深受關注，甚至開發公開n8n自動化模板累計超過 2,000 次下載使用，也開發Threads粉絲PR 查詢工具，上線3天突破5,000 名使用者。呂澤霆在美國杜克大學（Duke University）雙主修電機與電腦工程和計算機科學，重要經歷包括：主導《學呀》、《Infinitas》、《實習通》等平台開發，創造數百萬次瀏覽量技術基礎。

故事起源於張妤安對市場痛點的敏銳觀察。她發現，台灣許多企業與品牌行銷部門雖投入龐大預算於數位廣告與內容營運，卻因廣告形式碎片化、效率難以量化，常淪為「燒錢買曝光」的低效模式。「我們希望用 AI 改變這一切，讓行銷不再只是砸錢，而是真正提升生產力與轉換率，」張妤安表示。她將想法與林子崴分享，兩人迅速達成共識，邀請呂澤霆加入，三人聯手開發 ViralArc.ai ， 一款專注於 AI 驅動的主被動獲客系統。

ViralArc.ai 核心亮點在於其獨創的 AI 主被動獲客機制：透過不同社群平台（目前先以Threads平台測試，未來將支援所有主流社群平台）海巡功能主動掃描社群高潛力討論與用戶，搭配AI品牌大腦自動化回覆留言，實現自然流量的高效捕捉與轉化。平台另涵蓋文字生成、自動發布、AI 剪輯、專案工作流等六大功能，逐步推出，完整覆蓋行銷全流程。目前已吸引台灣知名上市公司成為首位企業客戶，提供客製化 AI 行銷解決方案，市場反應熱烈。

此次獲選 NVIDIA Inception Program，更為 ViralArc.ai 的發展注入強心針。該計畫專為全球最具潛力的 AI 新創設計，已支持超過 19,000 家新創，提供最新 GPU 技術、雲端資源、技術培訓與國際投資人曝光等全方位支援。林子崴表示：「加入 NVIDIA Inception 計畫，讓我們能大幅加速品牌語氣 AI 模型訓練，提升內容生成速度與一致性，真正實現 24 小時全自動行銷生態。」

張妤安補充：「這項合作不僅肯定我們的技術方向，更讓我們有信心從台灣出發，將 AI 行銷工具推向全球市場。」

ViralArc.ai 團隊強調，未來目標不僅止於台灣，而是希望在 2026 年底前進軍國際，讓更多品牌與創作者透過 AI 工具大幅提升行銷效率與競爭力。

若您想搶先體驗這款被 NVIDIA 肯定的 AI 行銷神器，歡迎立即加入 ViralArc.ai 等待清單(https://viralarc.ai/)，取得優先使用權。亦可追蹤官方社群(https://www.instagram.com/viralarc.ai/)，掌握最新動態。