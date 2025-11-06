三兄弟母屋翻出「漫畫聖杯」！母親閣樓裡藏傳奇 1939年超人創刊號估價破億

三兄弟於母親舊宅閣樓意外發現《Superman No.1》創刊號原版漫畫，經鑑定為近乎全新品相，預估拍賣價將突破600萬美元。（示意圖／達志／美聯社）

美國有三位住在舊金山的兄弟，在整理已故母親閣樓遺物時，意外發現一本出版於1939年的《超人（Superman）》創刊號漫畫。該書經專業機構評定為近乎完美的9.0分（Very Fine/Near Mint），目前在美國 Heritage Auctions 拍賣網站上已吸引大量競標關注，預估最終成交金額將達 600萬美元（折合新台幣約1億8540萬元），可能成為世界上最具價值的漫畫書之一。

該漫畫由美國專業機構 CGC 鑑定為 9.0 分（Very Fine/Near Mint），為目前已知此版本的最高評級紀錄。（示意圖／達志／美聯社）

根據美國《The Sun》與《Heritage Auctions》官網報導，三兄弟在清理母親留下的舊報紙時，發現這本保存極佳的漫畫，他們在清理母親閣樓存放的一箱泛黃報紙時，原先幾乎將其當作垃圾清除，幸而翻閱一兩頁後發現這份珍藏。這本漫畫雖非超人首次現身（其首登場為1938年的《動作漫畫Action Comics #1》），卻是第一本以「超人」為名且主角為其自己的專屬系列，因此成為漫畫史上的里程碑。

廣告 廣告

三兄弟隨後將藏品妥善保護，再委託拍賣行與評級機構進行鑑定。最後，評級公司 Certified Guarantee Company（CGC）賦予「Very Fine/Near Mint」9.0分評價，其拍賣行 Heritage Auctions 更指出，本冊可能是市場上保存最佳、評級最高的同刊本之一。

這批珍藏原屬母親及舅舅，多年被妥善藏於閣樓深處。最年幼的弟弟回憶：「媽媽與舅舅在舊金山華埠成長，當年即便生活不富裕，也會存錢買漫畫。多年後這箱被藏在閣樓，直到現在我們才明白那是家族的寶藏。」

另據CGC 總裁 Matt Nelson 說明：「1939 年印刷量接近百萬本，但過去 25 年中僅約 200 本送交評級。若能保存至如本冊般品相十分罕見。」他並補充，舊金山北部的氣候及藏於報紙箱的環境，或許意外有助於保存。

拍賣行表示，以目前起標價265萬美元計算，若最終成交約600萬美元，換算新台幣約1億8540萬元，將改寫該刊歷來最高價紀錄。目前該藏品訂於11月20日至22日公開拍賣。對他們而言，此一發現不僅是鉅額財富，亦是一段家庭記憶與跨世代情感的延續。「這並不只是紙張與油墨，更是時間給予我們的禮物。」

1939年出版的《Superman No.1》是史上首本以超人為主角的個人連載漫畫，具指標性意義，被譽為美漫黃金時代開端。（圖／翻攝自X，@ComicsandCrypto）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

又強又大的怪物！鳳凰颱風降大量致災雨襲台 專家示警：被掃到後果慘烈

遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦

獨／和平大苑黑歷史曝！瘋狂粉絲自稱「周杰倫朋友」 一路進天王家中自拍