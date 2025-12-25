三六九山莊重建卡關 國家公園署認了：明年底完工有難度

國家公園署副署長張維銓坦言「目前停工中」，因興建工程承包營造廠商提出履約爭議，要求工程會調解，坦言「現在走到我們最不願意見到的情況，明年底完工很有難度。」(記者吳亮儀攝)

〔記者黃宜靜、吳亮儀／台北報導〕雪霸國家公園要重建海拔3150公尺高的山屋「三六九山莊」，但重建過程中一波三折，其中除了被發現砍伐台灣冷杉外，原規劃明年9月完工後又改為明年底完工，結果被山友發現進度緩慢；對此，國家公園署副署長張維銓坦言「目前停工中」，因興建工程承包營造廠商提出履約爭議，要求工程會調解，坦言「現在走到我們最不願意見到的情況，明年底完工很有難度。」

雪管處統計，近3年每年平均3萬1547人核准攀登雪山主峰線，是雪霸園區規劃8條路線中最熱門的登山路線，三六九山莊是許多山友爬雪山主峰、北峰、雪山西稜路線的住宿點。

舊三六九山莊是1972年的建築，因建物老舊將重建，改為建築高度近9公尺的兩層樓鋼骨建築，預計總床位數為120床。目前雪霸國家公園管理處先設臨時營地供山友住宿需求。

張維銓表示，三六九山莊工程位於海拔約3150公尺高山，高山運輸建材不易，且其屬大型山屋，建材較多，起初預計使用索道運輸建材，但多次開標都乏人問津。他擔任雪霸國家公園管理處長時，把標案金額提高至1.2億元，並修改發包策略，改為不指定運輸方式。工程歷經10次流標，終於在第11次發包成功，並預估工期900天、約115年底完工。

張維銓強調，經費1.2億元足夠興建三六九山莊，但廠商對工期計算有爭議，例如廠商履約過程中涉及水土保持計畫「生態檢核」，需由東海大學教授林良恭偵測，因此單軌車運輸時間須依據生態檢核時間進行，因此雪管處也有給予展延工期；還有颱風天、氣溫6度以下等情況下不算入填工日期，造成工期延宕。

雪霸國家公園管理處環境維護科科長楊國華表示，目前工程進度為運送施作建物基礎的部分砂石，以及須進行水保計畫臨時水保設施施作。該工程施工廠商目前向工程會提終止契約履約爭議，昨天(24日)召開第1次調解會議，會議結論調解委員請施工廠商再補充說明清楚所提終止契約各項構成要件，以利判斷是否有理由，並訂明年1月27日召開第2次調解會議。

楊國華強調，雪管處將全力配合調解委員的專業指導，在公平合理的法律框架下，尋求最優調解結果，並持續要求施工廠商依契約規定辦理。

雪霸國家公園要重建海拔3150公尺高的山屋「三六九山莊」，不過重建過程中一波三折，原規劃明年9月完工、後又改為明年底完工，被山友發現進度緩慢。(記者吳亮儀攝)

