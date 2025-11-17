三刀屋高校掛合分校師生抵彰化 林定三大使促成台日高中教育交流
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】日本島根縣三刀屋高等學校掛合分校在島根縣雲南市教育委員會指導下，由小川剛副校長與教師率領24位學生於11月16日抵達彰化，展開與國立二林工商及彰化縣立二林高中的台日高中教育交流。此次行程由日皇授證勳章雲南市推廣大使林定三引薦，並在樂林食物銀行的協助下，歷經三年籌備終於促成，目的在於透過跨文化參訪，深化兩國青年在地文化理解與國際視野。
▲此次行程由日皇授證勳章雲南市推廣大使林定三引薦，並在樂林食物銀行的協助下，歷經三年籌備終於促成，目的在於透過跨文化參訪，深化兩國青年在地文化理解與國際視野。（記者林明佑翻攝）
抵台首日，交流團在樂林食物銀行志工陪同下走訪鹿港老街與傳統廟宇，在人文與古建築間感受台灣宗教與地方文化的厚度，為後續的學校交流奠定文化理解的基礎。隔日，交流活動正式在二林兩所高中展開，日本學生分成兩組前往不同校區，以技職與體育特色進行深度互動；在二林工商，三刀屋學生與建築科學生共同製作皮帶，從設計到成品的技術演練，讓雙方以「一起動手做」克服語言隔閡，展現技職教育跨文化合作的實作精神；而在二林高中，學生們體驗二林重要的地方特色——拳擊運動，日本師生也親自上場參與訓練，以汗水與笑聲拉近彼此距離，讓學生理解國際交流的核心不在語言，而在真實互動與共同參與。
▲此次活動的成行，是林定三大使長期推動台日地方交流的成果，不僅建立起學校間直接對話的管道，更讓日本青年首次以深入、在地的方式認識台灣。（記者林明佑翻攝）
此次活動的成行，是林定三大使長期推動台日地方交流的成果，不僅建立起學校間直接對話的管道，更讓日本青年首次以深入、在地的方式認識台灣。樂林食物銀行也以「地方連結國際」為理念協助全程安排，讓台灣偏鄉學校的學生能在自己的家鄉與世界接軌。
兩天的互動雖然短暫，卻成功促成台日青年的跨文化理解，並為未來更多教育、文化與青年交流奠定基礎，展現地方力量如何透過國際合作嶄露光芒。
