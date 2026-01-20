三分之一旅客出國當天才保旅平險 專家示警
連假將至，不少民眾開始規劃前往日本旅遊。近期日本航線班機異動頻繁，加上大雪警報接連發布，航班延誤與臨時調整的情況屢見不鮮，也讓旅客開始思考，行程一旦臨時變動，自己是否已經做好相關準備。
在實際投保旅平險時，旅客常會面臨保障項目繁多、資訊分散於不同保險公司的情況，加上對於保障項目不熟悉，例如班機延誤或取消的理賠條件，也不一定一眼就看得懂，使得挑選適合自身行程的方案變得不易，往往需要花費較多時間來挑選。
以上資訊由易安網保險經紀人股份有限公司 提供
然而，根據網路保險平台易安網的投保數據發現，約有三分之一(32.5%)旅客是在出國當天才完成旅平險投保，另有不少旅客集中在出發前一至三天內投保，顯示不少旅客直到行程臨近，才開始思考旅平險的投保安排。
專家提醒，提早完成旅平險投保，可避免兩大風險。首先，避免在風險已明確發生後才投保，導致保障無法成立。例如在颱風、大雪等天氣警示發布後才投保，可能影響相關班機延誤或取消的理賠結果。其次，提早投保也能預留調整空間，避免因投保資料錯誤，出發前來不及完成修改，進而影響保障生效。
易安網表示，旅客在投保旅平險時，常因資訊零散、決策時間有限，難以在短時間內理解各家旅平險與旅遊不便險的差異。平台透過一站整合多家產物保險公司的相關方案，並將保障內容與差異清楚呈現，協助旅客快速掌握重點、進行比較，讓投保決策更有效率。搭配線上投保流程，旅客可在短時間內完成投保準備，避免因匆忙投保而產生保障落差。
此外，平台也推出期間限定抽獎活動，提供27吋掀蓋式行李箱作為行前準備的實用回饋。期望透過貼近旅遊情境的回饋設計，引導旅客在行程規劃時，就一併完成旅平險保障評估。
此訊息由易安網保險經紀人股份有限公司提供
