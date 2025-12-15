三分之一國人出現這症狀 中風機率飆2.37倍

台灣健康聯盟今（15）日發布成人疫苗接種計畫白皮書，面對超高齡化社會的來臨，成人預防保健相當重要，其中，帶狀皰疹（俗稱皮蛇）對國人健康的威脅，更成為醫界呼籲重視的焦點。醫師表示，許多民眾誤以為帶狀皰疹只是暫時性的皮膚病，但專家指出，這種由水痘病毒再活化引起的疾病，其對神經系統和心血管健康的衝擊是深遠且嚴重的，不僅會大幅影響生活品質，甚至可能導致失能或更嚴重的心腦血管事件。

發生率與症狀：終生風險高、最怕長期神經痛

帶狀皰疹的發生率會隨著年齡的增長而持續攀升，根據研究顯示，國人終生罹患帶狀皰疹的風險超過三分之一。疾病發作時，病人除了會經歷皮膚出現群聚性水泡外，最主要的痛苦來源是神經劇痛。然而，最可怕的並非急性的皮膚症狀，而是感染後衍生的長期後遺症，帶狀皰疹後神經痛。

台大小兒科兼任主治醫師李秉穎表示，帶狀皰疹帶來的持續性神經痛，病程可長達數週、數月甚至數年，會嚴重干擾患者的日常生活，許多病友因此飽受失眠之苦，生活品質受到極大影響，更可能因長期病痛與功能受限而導致失能。

心腦血管風險增：中風機率翻倍、慢性病惡化

除了神經系統的損傷外，最新的醫學研究更揭示了帶狀皰疹與心腦血管疾病之間存在密切關聯。李秉穎醫師指出，帶狀皰疹的感染會引發身體強烈的發炎反應，進而活化血小板，增加血管栓塞的風險。一旦血栓發生在心臟或腦部，就可能導致心肌梗塞或中風。

「缺血性中風、心肌梗塞風險都增加。」李秉穎說，根據相關研究顯示，在帶狀皰疹發生的後一週內，患者心肌梗塞的機率會增加約1.68倍，而發生缺血性中風的機率更會提高約2.37倍，這表明帶狀皰疹不只是皮膚病，更是心腦血管事件的潛在導火線，對中老年及慢性病族群的健康威脅尤其顯著。

此外，帶狀皰疹對慢性病的控制亦會造成衝擊。李秉穎說，對於糖尿病患者而言，感染帶狀皰疹後，與血糖控制息息相關的糖化血色素會顯著上升；而針對慢性腎臟病患者，罹患帶狀皰疹更會增加腎病進入末期的風險。

立法委員劉建國則說，成人疫苗的重要性在於，它能夠防止一次的感染就讓原本穩定的慢性病迅速惡化，進而導致臥床與失能。

病友聯盟理事長吳鴻來指出，成人疫苗接種的觀念應與兒童疫苗接軌，以科學證據為基礎持續更新政策。儘管目前帶狀皰疹疫苗未納入公費接種，但包括流感、呼吸道融合病毒RSV以及帶狀皰疹疫苗，都被視為幫助長者及慢性病患者維持健康的關鍵工具。面對超高齡社會，預防接種已不僅是避免重病或死亡，更是一項高成本效益的健康投資策略，政府及民眾都應正視成人疫苗的重要性，並積極建立完善的接種體系。