三分之一美國人支持美軍推翻馬杜洛 川普支持度回升

路透社最新民調顯示，針對美軍突襲委內瑞拉推翻總統的行動，有33%美國人支持、34%美國人反對，兩者不相上下。在此同時，美國總統川普的施政滿意度也有回升跡象，較上月增加3個百分點，來到42%。

這項由路透社與民調公司易普索（Ipsos）合作的民調，是在1月4日至5日進行。結果顯示，共和黨人有65%支持這項由總統川普（Donald Trump）下令的軍事行動；民主黨人則只有11%支持；無黨派選民有23%表示支持。

美軍是在3日凌晨突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，成功逮捕馬杜洛（Nicolás Maduro），將他送往紐約拘留中心羈押。美國聯邦司法當局先前已起訴馬杜洛多項販毒相關罪名，他已於5日在紐約出庭。

這次突襲行動，以及川普隨後宣稱美國將「接管」委內瑞拉的說法，突顯他外交立場的重大轉向。川普過去長期批評美國歷任領導人過度涉入海外事務。

川普政府不久前也表示，將把以國內經濟為執政重心；這也是今年11月期中選舉選民最關切的議題之一。

不過，路透民調顯示，多達43%的共和黨人支持「美國應主導西半球事務」的說法，僅19%不支持。

川普3日表示，美國將「接管」委內瑞拉一段時間，可能派遣地面部隊。他4日也強調，美國將重新整頓委內瑞拉的石油產業，並稱美國必須「完全掌控」委內瑞拉油田。

在路透民調中，約60%的共和黨人表示支持派遣美軍進駐委內瑞拉；但全體美國民眾則僅30%支持。

同一民調也顯示，59%的共和黨人支持美國接管委內瑞拉油田；65%的共和黨人支持由美國治理委內瑞拉。不過，約有54%的共和黨人表示，擔心美國會過度捲入委內瑞拉事務。

這次線上民調共訪問全美1248名成年人，對川普的施政滿意度達到42%，是去年 10 月以來的最高水準，也明顯高於上月的39%滿意度。民調誤差範圍約為正負3個百分點。

