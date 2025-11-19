三分鐘完成發光底妝！啦啦隊女神私藏的極光CC霜真心話實測





在陽光灑滿的午後，Beauty idol主持人愛雅跟著富邦Angels的潔潔與Kapo，相約在大安森林公園，開啟一場少女感爆棚的野餐派對。滿桌的甜點、飲料、花布鋪滿草地，但比起夢幻的佈置，更吸引人的是女孩們的真實對話。

「我最怕素顏被拍到啊～」潔潔笑著說，但有了這瓶，我就敢素顏出門！

她手上拿的，正是啦啦隊圈幾乎人手一瓶的蓓朵娜極光CC霜！

愛雅和潔潔相約在大安森林公園來一場少女野餐。（圖片來源／造咖 Beauty Idol）

真實女孩的底妝告白

作為每天在鏡頭、燈光下表演的啦啦隊女孩，

「防曬」、「持妝」、「自然亮膚」和「快速完妝」幾乎是生存原則。

潔潔分享：「我們常常早上出外景、下午又要進球場跳舞，流汗、曬太陽都沒在怕，因為這瓶真的不會脫妝！」她示範用手輕拍在臉上，立刻看見膚色變得透亮均勻，不泛白也不卡粉。

Kaoo也忍不住跟著實測：「真的欸～完全不黏不油！」

潔潔現場示範輕拍上臉「蓓朵娜極光CC霜」。（圖片來源／造咖 Beauty Idol）

✨ 一瓶搞定保養＋防曬＋底妝

蓓朵娜極光CC霜 擁有 SPF50+★★★★ 的高防曬係數，就像幫肌膚穿上「隱形防曬盔甲」。

特殊光感粉體能根據光線智慧校色，讓膚色自然透亮、不死白。

更添加三大保養級成分：

🌿「積雪草」：鎮靜修復、穩定膚況

❄️「極地雪藻」：對抗陽光傷害、延緩老化

💧「南非復活草」：超強保濕，讓妝感一整天透亮不乾裂

愛雅也笑著說：「之前出外景時，我們女明星都撞款！大家都擦這瓶，因為它真的懶人救星～一瓶搞定所有步驟！」

蓓朵娜極光CC霜。（圖片來源／造咖 Beauty Idol）

8效合一，全方位守護

蓓朵娜「極光CC霜」 擁有抗老修護、舒緩、深層保濕、均勻膚色、發光亮白、修飾蠟黃、遮瑕與高效防曬SPF50+★★★★，八大功能，即使汗水滑過臉頰，妝感依然服貼發光。

這瓶「蓓朵娜極光CC霜」，

正是讓她們在舞台上、鏡頭前都能自在發亮的小秘密✨

身為啦啦隊的潔潔更是對極光CC霜愛不釋手，

潔潔不好意思地說：「只要3分鐘，極光CC霜就讓我從素人變女神，不只瞬間整個人亮起來，還讓自己站上表演舞台更有自信，清爽不黏膩的質地，不只讓表演更加分，也讓膚質透亮到頂天。」

潔潔面對隊友拿出吸油面紙測試，完全都不擔心…

Kapo實測吸油面紙在潔潔臉上完全不黏膩。（圖片來源／造咖 Beauty Idol）

💖 想要像啦啦隊女孩一樣，三分鐘完成女神底妝？

一起體驗蓓朵娜極光CC霜的「發光奇蹟」吧！

