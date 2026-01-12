三分頭亮相 林岱樺：像櫻木花道歸零再上場

▲林岱樺昨日以三分頭亮相引發討論，林岱樺表示就像《灌籃高手》櫻木花道剃短髮，「歸零再上場」的態度。（圖／翻攝自林岱樺臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選將於今（12）日登場，其中立委林岱樺昨日頂著三分頭現身，在網路上引發討論，對此林岱樺表示，這造型有如內心態度，為高雄要更強，而且清白不變、決心更堅定，就像《灌籃高手》櫻木花道剃短髮，「歸零再上場」的態度，「少一點口水、多一點防守；少一點分心、多一點訓練；用每一個回合證明自己」。

林岱樺表示，昨天以短髮現身，引起一些媒體及網路的討論。而短髮造型對自己來說很清爽，也很像現在內心的態度，為高雄要更強，而且清白不變、決心更堅定。

林岱樺說，就像《灌籃高手》櫻木花道剃短髮，「歸零再上場」的態度，少一點口水、多一點防守；少一點分心、多一點訓練；用每一個回合證明自己。也將會以同樣精神面對初選與高雄未來，把標準拉到最高，把工作做到最好。面對影射與操作，不隨風起舞，只用事實與制度回應，把心力放在市政願景與基層服務。並強調自己沒有派系靠山，唯一的靠山就是高雄市民。

