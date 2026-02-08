三利多 電子資訊今年產值將破10兆

4大製造業包含電子資訊業、金屬機械業、民生工業及化學工業民國115年產值將達21.73兆元，年增約5.9％，其中電子資訊業將迎來3大利多因素，邊緣AI全面落地、關鍵零組件的規格升級以及全球供應鏈重組紅利，產值將突破10兆元大關，來到10.89兆元，占4大產業總額約一半，年增率11.17％，也是4大製造業成長最為亮眼者。

工總委由工研院產科國際所進行「我國製造業發展與展望」研究報告，內容顯示我國4大製造業114年的回顧及115年的展望，其中電子資訊業114年受惠於雲端服務供應商（CSP）對AI伺服器的需求，及高階晶片的領先優勢，成功抵銷傳統PC與手機市場疲軟，業者在IC先進製程、封裝測試以及伺服器零組件與組裝業務展現不可替代性，114年產值已達9.79兆元，可視為「AI基礎建設」元年。

報告預期，115年電子資訊業產值預估突破10兆元，達到10.89兆元，年增率達11.17％，台灣將從「硬體製造者」，轉向AI時代的「軍火庫」與創新推動者。而115年有3大利多因素，包含AI PC與AI手機需求，各大品牌廠推出具備神經處理單元（NPU）新機種，將引發一波換機潮；AI算力提升，迫使硬體規格進化，高單價、高毛利的零組件需求大增，顯著推升產業平均銷售單價；以及隨著「台灣+1」策略逐漸成熟，廠商在全球布局的產能開始進入收割期，進一步鞏固訂單的黏著度。

金屬機械業114年產值為5.27兆元，較前一年減少2.05％，115年的產值預估將達5.34兆元，小幅成長1.33％。金屬機械業迎來3項利多，包含智慧製造與AI導入驅動設備升級需求、半導體與先進製程投資外溢效應以及低碳轉型與供應鏈重組。

民生工業包含食品飲料加工業、紡織業、建築地產等，預估今年小幅成長0.77％，產值達到2.05兆元，成長力道取決於全球經濟景氣回升幅度、大陸與美國貿易戰的情形與和解程度、全球區域型戰爭嚴峻與和緩程度。

化學工業是4大製造業中唯一「衰退」產業，仍飽受外銷到中國大陸市場下滑、亞洲市場面對大陸產品互相競爭的威脅，預估115年化學工業產值為3.36兆元，年衰退2.11％。

報告指出，115年是台灣定義全球製造業新標準的里程碑，透過電子資訊業的領先優勢，將AI轉化為跨產業的「通用增長引擎」，在變動的地緣政治與氣候法規中，展現供應鏈的韌性。