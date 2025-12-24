三力齊發撐金價！黃金站穩4,400美元、小摩看5,055

[Newtalk新聞] 美國持續升高對委內瑞拉政府的施壓，並傳出俄羅斯開始撤離外交人員家屬，市場對美軍開展地面行動的預期升溫，避險資金湧入金市，金價延續強勁走勢上漲 至4,497美元，引發高檔賣壓出籠，金價回落至4,470美元。截至今天(24日)下午2點前，黃金交易價來到4495(盎司／美元)。

台銀表示，隨著美元指數連日走弱跌破近2個多月低點至97.854，激勵金價自日間低檔反彈至4,497美元後壓回至4,490美元附近波動，晚間美國公布第三季GDP年 增4.3%，高於市場預期的年增3.3%及前值的年增3.8%，創兩年新高。

然而，台銀也表示，美國10月耐久財訂單月減2.2%，不如市場預期的月減1.5%及前值的月增0.5%，由於數據好壞參半，金價短線先震盪於4,484-4,492美元之間，隨著美元指數跟美國十年期公債殖利率自低檔反彈，金價拉回至4,428美元，吸引低接買盤進場，加上美國12月經濟諮商局消費者信心指數89.1低於市場預期的 91及前值92.9，金價反彈逼近4,500美元，最後報價4,487.81美元。

摩根大通(JP Morgan)發布報告指出，金價將在2026年第四季達到5,055 美元。推動力來自中國持續的官方與民間需求，以及全球央行長期的購金趨勢，而投資人逐步將黃金視為對抗地緣風險，與金融市場波動的核心資產也是重要的推動力量。報告另指出，隨著區塊鏈技術與黃金的交集 加深，黃金正逐步鞏固其在傳統與新興金融體系中的雙重角色。

中國於11月向俄羅斯購買9.61億美元黃金，完成中俄雙方史上最大的黃金交易，也是連續第二個月雙邊黃金交易金額超過9億美元。此舉不僅強化中國官方儲備，也反映在地緣政治與金融風險下的戰略布局，更凸顯中國在全球黃金市場的主導地位。

BullionVault研究主管 Adrian Ash表示，中國的持續購金將加速黃金成為各國央行及投資人的核心資產，進一步推升金價，另外也將加深中國在國際金融體系中的影響力。

