三動能加持 ！欣新網去年全年營收續寫新高

全整合電商營運服務商欣新網（2949）2025年12月營收達4.91億元，年增16%，單月營收已連續11個月年增率維持雙位數；2025年全年累計營收57.16億元，年增21%，12月與全年營收同步創歷年同期新高，營運動能持續向上。

欣新網表示，12月雖有雙12購物節、聖誕與跨年等重要電商檔期支撐，但整體買氣相較往年轉趨保守，且促銷效益分散，使電商營運更考驗通路策略與執行效率。

在電商整體動能趨緩環境下，欣新網營運仍維持韌性，主要來自三項結構性動能持續發酵：包括既有品牌客戶業績持續成長並擴大市佔，提供穩定營運支撐；自2024年起加入品牌客戶陸續進入穩定貢獻營收階段；同時，隨著併購後的募資新行銷模式導入，在精準選品與評估後續商品上市銷售部分展現正向助益，強化未來整體成長力道。

欣新網總經理黃懷恩表示，長期累積的多品牌營運實戰經驗，結合AI與跨通路數據分析形成決策能力，是協助品牌提升電商業績的核心競爭力。面對競爭加劇，品牌更需要成果導向的合作夥伴，透過更精準的通路配置與更高轉換效率，降低試錯成本，推升客單價與銷售表現。

欣新網根據每日變動的跨系統整合投放與銷售數據，以豐富經驗判斷當下最有效的通路與操作方式，即時調整廣告策略、商品頁呈現與活動節奏，以規模化營運協助品牌解決單打獨鬥難以克服的流量成本與營運效率痛點，正持續建立不易被複製的結構性優勢與客戶信任基礎。

隨著承接更多品牌營運，欣新網持續累積跨通路銷售數據與消費者行為樣本，建立涵蓋產品類型、檔期表現、投放成效與客單價等關鍵指標的產品資料庫，作為可重複運用的決策依據，協助品牌在每個檔期擬定更貼近通路特性的客製化銷售策略，提升公司在各主要通路發揮最大營運效益。

展望2026年，欣新網將持續深化「經驗結合數據」的營運模式，在電商市場重營運效率趨勢下，持續擴大跨通路服務深度與客戶規模，強化營運能見度與中長期成長動能。

