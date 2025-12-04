三十七載警旅畫句點，虎尾「悍警」廖和全榮退獲讚典範。(記者劉春生攝）

▲三十七載警旅畫句點，虎尾「悍警」廖和全榮退獲讚典範。(記者劉春生攝）

虎尾分局偵查隊小隊長廖和全於(三)日光榮退休。為表彰廖小隊長在警界長達三十七年的無私奉獻，虎尾分局分局長方子欽親自頒贈紀念品並合影留念，感謝這位資深「波麗士」將人生最精華的歲月，全數奉獻給維護治安的第一線。

廖小隊長畢業於台灣警察專科學校警員班一百三十三期，自民國七十八年投身警職，迄今服務已近三十七個年頭。警校畢業後，他先分發至保一總隊，隨後深耕雲林，服務足跡遍及雲林縣警察局保安隊、西螺分局、臺西分局及虎尾分局。廖小隊長從基層警員、偵查佐一路晉升至小隊長，資歷完整，累積了極為豐富的實務經驗。

廣告 廣告

廖小隊長在刑案偵查領域表現卓越，辦案風格以剽悍、細心著稱。他曾偵破多起重大槍砲、毒品與民生竊盜案，全力守護民眾生命財產安全。其拚搏精神更令同仁敬佩，民國一一二年在追緝一名槍砲通緝犯時，雖遭嫌犯駕車衝撞受傷，但他仍展現悍警本色不輕言退，認真負責的態度深獲長官與同仁的高度肯定。

方分局長在致贈紀念品時感性表示：「非常感謝廖小隊長三十七年如一日堅守崗位，將人生最精華的歲月奉獻給警政工作。這份堅持實屬不易，更是後輩學習的典範。」

方分局長強調，退休是警察生涯的圓滿句點，更是無數個日夜堅守後的榮耀成就。他祝福廖小隊長卸下重擔後，能展開健康平安、自在悠遊的全新人生旅程，同時也溫情喊話：「虎尾分局永遠是你的娘家，歡迎隨時回來走走，與老同事敘敘舊。」