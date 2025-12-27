三十三載共築夢邁向淨零easy go！嘉市興嘉國民小學創校33週年校慶活動

【記者吳瑞興／嘉義市報導】興嘉國民小學今（27）日盛大舉行創校33週年校慶活動，以「三十三載共築夢，邁向淨零 easy go！」為主軸，嘉義市長黃敏惠出席與師生、家長及校友一同歡慶重要時刻。校慶活動不僅展現興嘉國小三十三年來深耕教育的豐碩成果，也呈現學校引領孩子接軌國際、落實環境永續教育的堅定決心。

市長黃敏惠表示，原訂於操場舉行的校慶活動因天候因素臨時改至室內舉辦，但這次考驗也讓大家看到興嘉國小在教育現場成功帶領孩子實踐即時應變的能力。感謝歷任校長、現任校長及全體教師教育團隊長期深耕教育，累積多元且具體的教學成果，持續獲得各界肯定。教育是嘉義市最重要的根，市府將在教育處整體規劃下，持續與學校攜手努力，針對校園環境與教學需求逐步改善，打造讓孩子快樂學習、安心成長的學習園地，讓嘉義孩子與嘉義一起向前走，更有力量，並祝福興嘉國小33歲生日快樂。

郭添財處長表示，嘉義市始終將教育視為城市最重要的投資，唯有持續為孩子打造安全、優質且與時俱進的學習環境，才能為城市累積長遠的競爭力。市府以實際行動支持學校發展，114年度核定補助興嘉國小各項經費合計達2,666萬元，全面改善校園學習環境並擴充軟硬體設施，從基礎建設到教學設備，從體育發展到智慧學習，逐一落實「以孩子為本」的教育理念。

郭添財處長強調，投資教育就是投資城市的未來。為提供孩子更優質、更國際化的英語學習場域，市府將挹注1億9千萬元興建嶄新的英語學院，全面營造自然、活潑且貼近生活的雙語學習環境。未來市府將持續與學校攜手合作，穩健推動教育建設，讓每一位孩子都能在安全、友善且充滿學習動能的校園中成長，實踐「全齡共享、世代宜居」的城市發展願景。

教育處表示，興嘉國小辦學成績優異，今年度榮獲教育部交通安全評鑑特優學校，同時榮獲交通部金安獎的最高榮耀；推動明日閱讀，獲頒2025明日閱讀日年度推薦學校；管樂團蟬聯嘉義市音樂比賽11次特優第一名；棒球隊勇奪嘉義市城市盃棒球賽冠軍，拿下隊史上第一座冠軍獎盃。田徑隊連續兩年拿到中小學聯合運動會國小男子組總冠軍；桌球、羽球、游泳、跆拳道等體育項目，成績年年大躍進！

興嘉國小查顯良校長表示，歷經今年的丹娜絲風災，在市府全力支援下，學校迅速恢復運作。風災之後，更讓我們反省氣候變遷對人類生存的衝擊，33週年不僅是一個時間的里程碑，更是師生思考與創新的關鍵時刻。學校透過「邁向淨零」的理念，種下愛護地球的種子，用淨零碳排來對抗氣候變遷，透過科技與雙語的學習，讓孩子們擁有築夢未來的能力。

興嘉國小特別策劃了「希望啟航：從興嘉出發的永續旅程」課程博覽會。透過實體展示，呈現孩子們在永續議題上的學習歷程。結合「永續、食農及童玩體驗市集」，讓參與者在互動中理解「從產地到餐桌」以及資源循環的重要性，讓淨零排放不再只是口號，而是生活中的具體實踐「Easy Go」。

為呼應新興科技教育趨勢，學校特邀民生國中科技領域、玉山及北興自造中心進駐校園，於一樓南側中庭舉辦「Maker」體驗活動。這象徵著教育資源的縱向整合與橫向連結，讓小學生能提早接觸自造者（Maker）精神。透過動手實作，培養學生運用科技工具解決問題的能力，這正是未來人才最需要的關鍵素養。

校慶更搭配教育部校園生活英語計畫專案，安排了「校園生活英語闖關」，將語言學習融入歡慶氛圍，讓孩子在校園生活中，有更多學習英語的機會。興嘉國小管樂團也受市府邀請，於12月24日參與國際管樂節舉辦戶外音樂會，從雙語到藝術，展現了興嘉學子多元發展的軟實力。

本次校慶活動將「淨零碳排」概念實體化為一系列精彩的教學體驗與互動市集，邀請各界嘉賓、家長與校友蒞臨指導，共同見證這場結合科技、人文與永續的教育盛宴。在社區民眾與家長大手牽小手的歡笑聲中，感受興嘉國小充滿溫度與創意的教育風景。

圖說：興嘉國民小學今（27）日盛大舉行創校33週年校慶活動，以「三十三載共築夢，邁向淨零 easy go！」為主軸，嘉義市長黃敏惠出席與師生、家長及校友一同歡慶重要時刻。（記者吳瑞興翻攝）