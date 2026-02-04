三十年「服務不斷線」 陳啟能陪同陳俊維完成三蘆議員初選登記

【警政時報 李健興／新北報導】民進黨新北市議員初選登記今（四）日第一天。新北市議員參選人陳俊維，在父親陳啟能的陪 同下，正式完成三重、蘆洲選區議員初選登記。這一刻，不只是一次登記，更象徵責任的接棒 與服務精神的延續。 從小看著父親陳啟能議員為地方奔走，我深知「議員」代表的從來不是光環，而是全天候的責 任。這些年在服務處擔任執行長，走遍三蘆的大街小巷，處理過數萬件選民服務從緊急陳情、 地方建設會勘，到跨局處溝通協調，每一件事都要一個隨時找得到、事情做得到的人。

三蘆是我的家，也是我選擇承擔未來的地方。我以「你放心，交給我！」作為參選承諾，因為我 知道，政治最重要的從來不是口號，而是讓人民安心。 我特別選在象徵守護與承諾的吉日完成登記，就是要向鄉親說清楚父親三十多年建立的服務 信用，我會全力守住，也一定再往前推進。

未來，我將更積極回應快速成長的人口需求，推動婦幼及教育支持、智慧交通與生活品質升級 ，讓三蘆不只是宜居，更成為年輕世代願意留下來打拚的城市。初選是爭取認同的第一步，我 會用最踏實的腳步走遍每一個角落。

陳啟能表示交棒不是退場，而是把責任交給更好的人，我在三蘆服務超過三十年，始終相信， 政治工作的本質只有四個字「以人為本」。

俊維多年來歷練總統及立委輔選、立法院及地方服務處歷練，我一直把他當成並肩作戰的夥 伴，而不是被保護的孩子。無論是凌晨的陳情電話，還是烈日下的會勘現場，他從不缺席。 我可以很肯定地說，俊維已經準備好了。

世代交替不是口號，而是讓服務不中斷、讓責任有人承擔。看著他決定站出來，我感到驕傲， 也感到放心。未來，三蘆的大小事交給俊維，我放心；也請鄉親放心。 今天的登記現場，不只是個人的參選，而是一場關於世代責任的開始。三十年的深耕，是根基； 新世代的行動，是未來。我們父子並肩延續三蘆不間斷的服務。

