三千大樹課後延長照顧計畫啟動 伴弱勢童成長

▲公私協力守護放學時光，三千大樹課後延長照顧暖心計畫從港西國小啟動。（圖：基市府提供）

為協助弱勢家庭學童獲得穩定且安全的課後照顧資源，基隆市中山區三千宮於昨（十五）日上午9時正式啟動「三千大樹課後延長照顧暖心計畫」該計畫由藝人許效舜發起成立，以中山區港西國小為起點，透過社會善心力量認養學校課後照顧學生，補足學童放學後至家長接回前的重要空窗時段，讓孩子在安全的環境中安心成長。

市長謝國樑出席這場活動時表示，課後照顧是教育支持體系中極為關鍵的一環，這不只是一項教育計畫，更是一份城市對孩子的責任與承諾。他感謝三千宮主委林國長以及基隆子弟、知名藝人許效舜先生，攜手成立「三千大樹教育發展協會」，以實際行動串聯社會力量，為弱勢家庭孩子撐起一段安全、被陪伴的放學時光。對許多家庭而言，放學後到家長下班前，是最需要支持、卻也最容易被忽略的時刻，這項計畫正好補上關鍵空缺，市府也樂見民間力量與公共體系合作，共同陪伴孩子成長。

謝國樑進指出，此計畫以中山區的國小為起點，未來也將逐步擴展至其他學校，讓基隆的孩子不只是被照顧，更有人陪伴與引導，讓孩子在成長過程中更穩定、也更有安全感。

藝人許效舜表示，這項計畫從三年前便開始構想，能在今日正式啟動，內心感到十分欣慰。他希望將多年在演藝圈帶給大眾的歡樂與正向能量，回饋家鄉基隆，陪伴更多需要關懷的孩子，為他們提供更全面、持續的支持。

由許效舜與三千宮主委林國長共同發起該計畫，並成立「三千小草平台」，初期以中山區港西國小弱勢學童為主要關懷對象，透過補助安親與課後照顧經費，讓孩子能在安全的學習環境中完成課業與生活照顧。未來也規劃結合國立臺灣海洋大學、德育護理健康學院及崇右影藝科技大學等校學生，投入課後輔導與陪伴服務，提供孩子穩定的學習支持，累積向上發展的能量。

市教育處長徐嬿立指出，教育是城市最深遠、也最重要的投資。基隆市政府長期關注課後照顧的空窗問題，目前每年補助35所學校辦理課後照顧服務，開設約350班次，照顧約1,050人次弱勢學生，補助經費約1029萬元。她感謝民間力量的投入，教育處也將持續促進公私協力，讓更多孩子在成長路上有所依靠，形成良善的支持網絡。

謝國樑強調，市府將持續與民間團體並肩合作，整合教育與社福資源，持續擴大課後照顧量能，讓象徵守護與希望的「三千大樹」在基隆深深扎根、穩定成長，讓更多孩子能在這棵大樹下安心學習、快樂長大。