三千年金器首次亮相 科威特王室珍藏展登陸廣州粤博

科威特王室珍藏展於粤博開展，兩百餘件涵蓋青銅時代至薩珊王朝的珍稀文物首次在中國亮相。(記者張翔翻攝)

記者張翔／綜合報導

三千年前的金器精美如斯！由廣東省博物館聯合中國文物交流中心、科威特伊斯蘭珍寶館－薩巴赫收藏共同主辦的「科威特王室珍藏展」於12月9日晚間正式在廣東省博物館開幕，展期自12月10日至 2026 年 3 月 8 日止。

被譽為「葛諾母獅姐妹版」的母獅妖像於展覽中亮相，其稀有程度與藝術價值使其成為本次展覽的焦點之一。(記者張翔翻攝)

本次展覽作為薩巴赫收藏在中國的首次大型呈現，集結逾 200 件橫跨青銅時代、鐵器時代至薩珊王朝的重點文物，其中不少為全球僅存或首次面世的稀世珍品。

展出的獅首來通杯造型生動，金銀工藝精湛，展現古代西亞祭祀與飲宴文化的藝術特色。(記者張翔翻攝)

中國文物交流中心副主任周宇在開幕式上表示，2026 年將迎來與科威特建交 55 週年，本次展覽的成功舉辦具有重要文化交流意義。他指出，今年 10 月「遙遠又親近」中國藝術展剛於科威特開幕，而「科威特王室珍藏展」亮相廣州，正是兩國深化文明對話的生動例證。

廣告 廣告

橄欖葉金冠以細薄金片製成，葉脈與質感刻畫細膩，象徵榮耀與尊貴，是希臘化時期金器工藝的代表作。(記者張翔翻攝)

展覽最受矚目的展品之一為被譽為「葛諾母獅姐妹版」的 母獅妖像，策展人馬露霞介紹，葛諾母獅於 2007 年拍出逾 4 億元人民幣，是「人類文明黎明時分最後存在於人類手中的已知傑作之一」。此次展出的母獅妖像在尺寸與重量上更勝一籌，成為研究古埃蘭王國的重要依據。

薩珊王室印章以紅玉雕刻而成，線條細膩、構圖精緻，是展覽中極為罕見的重要王權象徵物。(記者張翔翻攝)

希臘化時期的 橄欖葉金冠體現卓越工藝與高雅審美；而薩珊國王孤品印章則以體量大、雕刻細、銘文長而極為罕見，被視為該時期王權象徵。

據策展團隊介紹，本次展覽以兩河流域至絲綢之路的藝術脈絡為線索，首次系統呈現薩巴赫王室收藏的頂級文物，包括：宗教色彩濃厚的石刻雕塑、造型變化多端的來通杯、工藝華麗的金銀器等展品，橫跨數千年，充分展示古代西亞文化的豐富面貌。

展覽首日即吸引大量觀眾進館，在金銀器展櫃前，觀眾驚嘆不已，不少展品來自 約三千年前，工藝細膩精湛，令人難以想像其年代之久遠。馬露霞表示，波斯金銀器在世界博物館中以數量多、工藝佳著稱，由於阿契美尼德王朝實力強盛，金銀器常被用於製作酒具與宮廷陳設，因此又被稱為「國王的藝術」，象徵財富、權力與跨地域文化交流。值得關注的是，展場中一件與南越王博物院裂瓣紋銀盒紋飾近似的蓮花紋碗，突顯古代器物風格在絲路貿易下的互融互鑑。

科威特是首個與中國簽署「一帶一路」合作文件的海灣國家，本次展覽以文物為載體，讓觀眾得以近距離欣賞科威特王室珍藏，同時比照中國歷史遺存，共同呈現「各美其美、美美與共」的文明交流畫面。