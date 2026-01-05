三叉神經痛不再是無解 中醫針灸助緩解痛苦
【健康醫療網／記者周辰瑞報導】三叉神經痛是常見的臉部疼痛疾病之一，患者可能反覆出現突發性、間歇性的劇烈疼痛，症狀常影響進食、說話或睡眠，也因疼痛位置與牙齒、臉部相近，臨床上不乏被誤以為是牙痛而延誤就醫的情形；除了西醫治療外，中醫也是部分患者會評估的治療選擇之一。這次將從中醫臨床觀點出發，請中西醫整合針灸門診楊龍駿醫師多年來針對三叉神經痛作研究，以頭皮針與耳針為主要的治療方式，不使用藥物，累積了不少的治療心得，或許能提供畏懼藥物的副作用或手術風險的患者多一種選擇的治療方法。分享實際看診如何進行辨證評估，以及治療與追蹤過程中的臨床觀察。
三叉神經下顎支受壓迫 醫：常被誤以為牙痛
楊龍駿醫師表示，三叉神經有三大分支，從上而下約略分布於前額、臉頰及下巴，常見的痛點位於第二、三支，而下顎與口腔也有其分支，因此當出現疼痛症狀時，分佈範圍為臉部的眼神經、上頜神經以及下頜神經，一般而言，上頜神經和下頜神經較為常見，從臨床觀察發現，患者常被誤以為是牙痛，但拔牙後卻發現疼痛還在，進一步檢查才發現是三叉神經痛所致；而另一種疼痛則是來自顳顎關節障礙，因顳顎關節咬合異常觸動三叉神經引起的疼痛，治療上得同時處理關節以及神經痛問題。
三叉神經痛以疼痛為表現 患者臉部出現閃電式劇痛
事實上，大部分三叉神經痛發病的原因仍不明，不過臨床上大致可分為原發性三叉神經痛和繼發性三叉神經痛兩類。前者可能與血管壓迫三叉神經有關，後者則因腦部腫瘤壓迫、帶狀皰疹或多發性硬皮症等因素所致；楊龍駿醫師解釋，三叉神經痛主要以疼痛為表現，依發作型態又可分為突發性與觸發性兩種。突發性疼痛通常毫無預警，會突然出現如閃電般短暫且劇烈的疼痛，伴隨尖銳、針刺或燒灼感；而觸發性疼痛則多在洗臉、刷牙、咀嚼等臉部動作頻繁、碰觸皮膚時被引發，主要是因肌肉震動拉扯而觸動神經疼痛。
三叉神經痛容易復發 中醫治療成另個治療選項
楊龍駿醫師指出，以臨床經驗來看，三叉神經痛引起的疼痛因較難以忍受，大多數部分患者最初會尋求西醫診斷為主，經評估給予止痛藥、抗癲癇藥物，若仍無法改善症狀，則需進一步考慮微創手術或神經阻斷，但臨床觀察發現，部分患者後續可能面臨反覆復發或抗藥性等副作用與手術的後遺症，因而尋求中醫治療，但實際情況還是得依據病患體質與症狀而有所差異。
頭皮針結合耳針治療 部分患者減輕疼痛程度
在中醫診斷上，以辯證論治結合針灸治療為主；楊龍駿醫師分享，在傳統中醫上，針對病患疼痛症狀，採以內服中藥材及傳統穴位針灸治療，但臨床觀察，部分患者治療後，仍或多或少有程度不一的疼痛問題，治標不治本。不過，經多年研究以及臨床治療經驗發現，透過頭皮針及耳針的針灸治療，對於大多數部分患者而言，能減輕疼痛影響程度，維持整體生活品質，不過治療方式還是得依據每位患者不同的疼痛部位及程度而有所調整。
70歲女性長期飽受三叉神經痛 頭皮針結合耳針維持生活品質
一名70歲女性，多年來飽受三叉神經痛困擾，曾接受西醫治療，但因藥物治療，疼痛改善幅度有限，經評估採以手術治療，術後仍舊但後續仍面臨復發問題，轉而尋求楊龍駿醫師中醫治療，透過頭皮針及耳針的針灸治療，整體生活品質維持良好，惟治療效果還是得視個人狀況而定；楊龍駿醫師提及，患者病症較為特殊，包括眼支神經、上頜支神經以及下頜支神經都出現疼痛症狀，長期影響生活品質，經頭皮針及耳針的針灸治療，疼痛減輕程度有進步，但因三叉神經痛屬於慢性神經疾病，容易復發，後續仍得持續回診追蹤。
頭皮針結合耳針治療 醫：以西醫解剖作基礎為研究
楊龍駿醫師說明，以西醫角度而言，三叉神經痛是因第五對腦神經受到影響導致，典型病因是三叉神經從腦幹根部進入顏面時，受到附近動脈或靜脈血管所壓迫，因而引起疼痛，因此以此西醫解剖結構作為理論基礎，中醫針灸為工具投入研究，經過多年臨床實踐發現，針對第五對腦神經進行頭皮針及耳針的針灸刺激治療，對於部分患者而言，病情趨於穩定，雖實際療效依據不同病患體質及病症而有所不同，但也提供三叉神經患者另個治療選項。
病因相反卻可能同時出現！ 「食道弛緩不能症＋胃食道逆流」怎麼治療？
