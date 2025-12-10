三叉神經痛難纏22年 三總新影像技術助擺脫疼痛

（中央社記者陳婕翎台北10日電）76歲的薛女士22年前突然右臉像被針刺般疼痛，被診斷為三叉神經痛，治療多年時好時壞，近1年惡化如被電鑽般疼痛，赴三總接受高階影像融合導引射頻燒灼術，終於擺脫疼痛惡夢。

三軍總醫院整合疼痛治療中心主任徐永吉今天在記者會上說，像薛女士一樣的案例，台灣並不少見，原發性三叉神經痛常發生於成年人及老年人，平均發病年齡為53至57歲，女性多於男性，與血管壓迫有關；症狀是單側劇烈、陣發性疼痛，如電擊、針刺、抽搐般不適。

廣告 廣告

原發性三叉神經痛發作時間從數秒至數分鐘不等，有時可持續數小時，1天內可能數次到數百次臉部痛如刀割。徐永吉說，治療會先由抗癲癇藥物穩定三叉神經，如藥效不佳，則考慮手術治療或微創治療，其中神經高頻熱凝療法疼痛緩解率達90%，適合高齡、不能麻醉者。

三叉神經痛微創治療高度仰賴影像導引技術輔助，傳統使用X光線透視導引與電腦斷層導引，但兩者都無法即時看見血管組織，穿刺血管所造成的出血，常常造成病人在治療後臉部突然腫起，往往會讓病人擔心不已，三總團隊決定將高階影像與超音波即時同步化，導引微創治療。

三總放射診斷部科主任許一智說，這項新對策是先在病人頭上黏貼磁導裝置，顱底神經孔電腦斷層掃描，再將顱底電腦斷層影像傳送到超音波機器、探頭擺到病患臉上，按下同步鍵，就能看到超音波螢幕出現電腦斷層影像。當挪動超音波探頭，電腦斷層影像就會與超音波影像同步變化。

許一智表示，三總團隊已開始應用「電腦斷層與超音波即時同步化」導引技術，多名罹患頑固性三叉神經痛的病患受惠，進行神經射頻燒灼術，成功降低病患的三叉神經痛。這項技術能清楚地看見穿刺路徑上的血管，避免穿刺血管後造成的臉部血腫。

不僅能避免治療後臉腫成「麵龜」，許一智說，同步化導引技術成功導引針尖到三叉神經的顱底神經孔，能增加高頻神經熱凝療法的效用，相信正確地使用這項技術能有效地減少病患的恐懼與操作醫師的擔憂，讓更多的三叉神經痛病患得到有效的治療。（編輯：李亨山）1141210