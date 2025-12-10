三叉神經痛 像被電鑽鑽一樣

今年七十六歲的薛女士表示，二十二年前在花蓮騎摩托車時，當風吹來就感到被電到一般，因右側臉頰偶發陣發性、針刺疼痛，就醫後被診斷為「三叉神經痛」，開始接受抗癲癇藥物治療；今年七月因近一年，症狀發作之頻率、抽痛強度、時間增加，影響日常生活作息，「疼痛時感覺像被電鑽鑽一樣」，經女兒上網查詢後至三總疼痛整合中心門診就醫，接受高階影像融合導引射頻燒灼術，如今症狀好轉，也未再出現疼痛。

三總整合疼痛治療中心主任徐永吉表示，三叉神經痛是面部疼痛最常見的原因之一。原發性三叉神經痛有八○%是因為血管壓迫，常發生於成年人及老年人，平均發病年齡為五十三至五十七歲，且女性多於男性，發作時間大多僅數秒至數分鐘不等，有時甚至持續數小時。病患主要的抱怨為臉部有如刀割感、爆炸感、灼燒感、針刺感，一天內可能數次到數百次，讓病患不勝其擾。

廣告 廣告

「三叉神經痛」的治療，可先由抗癲癇藥物穩定三叉神經，如果藥物治療效用不佳，則考慮微創治療或手術治療，其中神經高頻熱凝療法疼痛緩解率達九○%，適合高齡、不能麻醉者。微創治療(局部神經注射與神經高頻熱凝療法)與手術治療相比，雖然有較小的傷口與病患恢復時間快等優點，但由於必須高度仰賴影像導引技術的輔助，將細針的針尖送至顱底的神經孔，這個限制使得操作醫師必須經過嚴格的訓練，以避免出現併發症。

傳統上，三叉神經痛微創治療所使用的影像導引技術有兩種，X光線透視導引與電腦斷層導引。儘管這兩種影像導引技術已經發展得很成熟，卻還是有一些需要注意的部分。