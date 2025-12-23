三合一新地標 三重玫瑰立體停車場明年完工啟用

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市長侯友宜今〈23〉日視察三重區玫瑰立體停車場工程進度，表示整體進度已達83.35%，較原訂時程提前，預計明年5月完工，將具備停車場、市民活動中心與派出所的三合一空間，不僅能紓解地方停車需求，並提供市民優質休閒場所與辦公環境。

《圖說》侯友宜市長視察三重玫瑰停車場，工務局副局長蘇志民(右二)等人陪同到場檢視工程進度。〈工務局提供〉

侯友宜指出，他上任以來市府已興建121座停車場，三重集美地區一帶有運動中心及學校，且老舊住宅區緊鄰，停車需求極大，玫瑰立體停車場自113年1月開工，他今天二度視察，工程進度維持超前，肯定市府與施工團隊這段時間的努力，停車場外觀亮眼的設計未來也將成為三重新地標。

廣告 廣告

《圖說》新工處副處長黃子毓(右一)簡報說明三重玫瑰停車場工程進度。〈工務局提供〉

工務局長馮兆麟表示，玫瑰立體停車場為地上8層、地下1層，完工後可提供458個汽車位及70個機車位，總工程費10億3千萬餘元，其中交通部公路局補助2億5千萬元。

他說，停車場多目標共構興建可容納200人的市民活動中心、中興橋派出所，成為在地居民休憩的重要場所，並提升辦公空間與周邊治安環境。

《圖說》三重玫瑰立體停車場完工後，將是一座結合停車場、市民活動中心與派出所的多功能共構大樓。圖為模擬圖。〈工務局提供〉

新工處長簡必琦說明，停車場外牆使用輕巧易維護的造型擴張網，減少停車場內車燈外散的影響；同時利用樓層轉角設置空中立體綠帶，保有低調且典雅的夜間照明設計；東、南側原本狹小巷道，透過停車場建築物退縮，優化周邊人行步道空間。