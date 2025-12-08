三和派出所新建廳舍工程 動土

中埔鄉三和派出所辦公廳舍新建工程動土。（記者蘇旭羚攝）

嘉義縣警察局昨（八）日在中埔鄉舉辦三和派出所辦公廳舍新建工程動土典禮，由縣長翁章梁、縣議會議長張明達、議員陳柏麟、立委陳冠廷、警察局長李權哲及中埔鄉長李碧雲等人主持祭祀，祈求新建工程圓滿順利。

三和派出所自九十四年成立，目前租用二棟民宅供作辦公使用，因現有辦公廳舍空間狹窄不敷使用，且無腹地可供洽公民眾及員警停放車輛，為提升警察服務效能、改善員警辦公休憩環境，同時考量到公館產業園區成立後治安、交通等需求，經評估向台灣糖業有限公司協議價購土地供作興建派出所用地。

該土地屬都市計畫區農業用地，須變更為機關用地，一一三年五月完成協議價購，並編列工程經費一億元，興建地上三層辦公廳舍，總樓地板面積約四百坪，由荃聖營造有限公司與德通機電工程有限公司共同承攬，預計一一六年三月竣工進駐。翁章梁表示，派出所與消防局、衛生所同為地方重要基礎設施，新辦公廳舍完工進駐後，將為當地居民提供更完善的服務。