三哥將返台奔喪！曹西平治喪小組4聲明：正式委任乾兒子處理後事

曹西平過世，享壽66歲。取自當事人臉書



資深藝人曹西平（四哥）12╱29晚間被乾兒子Jeremy發現陳屍新北市三重家中，享壽66歲。幾番折騰，治喪小組(30)日發出四點聲明，表示曹家三哥目前正全力配合相關治喪流程，並將親自返台出席告別式，陪伴曹西平走完人生最後一段旅程；親屬代表「三哥」同意並正式委任，後續喪禮事務，全權由與曾西平情同父子的乾兒子Jeremy（小俊）負責統籌與對外聯繫。

【正式聲明稿｜曹西平大哥辭世暨後事安排說明】

我們懷著無比沉痛與不捨的心情，謹此對外說明，資深藝人、我們摯愛的「四哥」曹西平，已於2025年12月29日在住處安詳辭世，圓滿走完他精彩而真誠的一生。

關於後續治喪與相關安排，治喪小組謹說明如下：

一、委任安排

經親屬代表「三哥」同意並正式委任，西平大哥之後續喪禮事務，將全權由與四哥情同父子的乾兒子——Jeremy（小俊）負責統籌與對外聯繫。

二、家族參與

三哥目前正全力配合相關治喪流程，並將親自返台出席告別式，陪伴西平大哥走完人生最後一段旅程。

三、靈堂與告別式安排

靈堂設置與告別式相關細節正積極籌備中。待地點、開放致意時間及儀式流程確認後，治喪小組將統一對外公告，懇請各界耐心等候並予以體諒。

四、懇請體諒與尊重隱私

由於事發突然，家屬目前仍處於深切哀痛之中，亦需時間處理相關法律與治喪事宜。在此誠摯請求媒體先進與關心西平大哥的朋友，給予家屬必要的空間與尊重，避免過度揣測或前往打擾。

西平大哥生前常說，他不需要形式上的客套，只珍惜真誠的關心。在此，我們謹代表他，感謝多年來一路支持、陪伴他的粉絲與好友，謝謝你們給予他的溫暖與力量。

