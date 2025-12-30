三哥正式委任乾兒子操辦後事 曹西平治喪小組發聲：離別來得突然

資深藝人曹西平出道多年，近年漸漸淡出演藝圈，昨日晚間卻突然傳出在家中逝世，享壽66歲，治喪小組今（30）天於臉書粉專發布正式聲明，證實曹西平於12月29日在住處安詳辭世，三哥已正式委任乾兒子Jeremy處理後事，並將返台出席告別式，文中除了說明後事相關安排之外，也對曹西平的離開表達深深的哀痛與悼念。

聲明中證實，「四哥」曹西平已於2025年12月29日辭世，圓滿走完精彩而真誠的一生，這份離別來得突然，對所有親友而言皆是難以承受的哀痛。曹西平一生熱愛舞台，始終以真性情面對人生，亦不遺餘力提攜後進，即使在人生最後階段仍保持率真與坦然的態度。正如他生前最後一篇貼文所寫「一切交給老天爺的安排。」如今他已放下重擔，化作夜空中溫暖閃耀的星靜靜守護著大家。

關於後續治喪與相關安排，治喪小組說明，經親屬代表「三哥」同意並正式委任，後續喪禮事務將全權由乾兒子Jeremy負責統籌與對外聯繫，三哥目前正全力配合相關治喪流程，並將親自返台出席告別式，陪伴曹西平走完人生最後一段旅程。至於靈堂與告別式安排，相關細節正在積極籌備中，待地點、開放致意時間及儀式流程確認後，治喪小組將統一對外公告。

聲明中也強調，由於事發突然，家屬目前仍處於深切哀痛之中，也需時間處理相關法律與治喪事宜，因此誠摯請求外界給予家屬必要的空間與尊重，避免過度揣測或前往打擾，並提到曹西平生前常說，他不需要形式上的客套，只珍惜真誠的關心，治喪小組代為感謝一路支持、陪伴他的粉絲與好友給予溫暖和力量，「願西平大哥一路好走，從此不再有病痛與煩憂，也衷心祝福所有關心他的朋友平安健康」。

