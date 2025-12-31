三哥發聲稱與曹西平「兄弟一場情還在」 過去親兄弟恩怨遭挖出

藝人曹西平離世後，親兄弟間的恩怨再度引起關注。曹西平生前曾多次公開談及家庭變故，尤其是母親過世後，家庭關係急轉直下的痛苦經歷。如今，曹西平的三哥曹南平發表聲明，表示將尊重弟弟的意願辦理後事，並強調兄弟間的情分仍在。同時，一名脫口秀演員因不當言論引發爭議，為自己的不敬行為道歉。

曹西平過世。（圖／翻攝曹西平臉書）

曹西平生前在節目中多次談及與家人的恩怨，情緒激動甚至落淚。他曾在「開運鑑定團」節目中透露，當母親突然過世後，他向哥哥們討要先前的投資款項，卻被告知「投資就好像掉到水裡一樣」，讓他感到十分委屈。他的父親生前是台中著名的泌尿科名醫，但在母親過世後，家庭關係徹底改變，甚至沒有家人為母親穿孝服。

廣告 廣告

更令人心疼的是，曹西平曾描述送別父親的場景。他表示當時父親的遺體在家中，周圍全是朋友，卻看不到任何家人的身影。曹西平回憶父親曾說：「這一個就夠啦，有這一個曹西平我就夠了，我其他的兒子根本…」並質疑其他兄弟：「對得起媽媽嗎？」據了解，曹西平與兄弟感情不佳，他的後事也全權交給自己的乾兒子處理。

面對外界關注，曹西平的三哥曹南平發表聲明回應，表示兄弟一場，情分與關心始終都在，並強調弟弟並非無人照料。他承諾會一切依照弟弟的意願與相關程序，讓曹西平平靜、有尊嚴地走完最後一程。

喜劇演員歐耶老師疑消費曹西平遭炎上。（圖／翻攝自曹西平的粉絲愛團臉書、oyalaws IG）

在眾人不捨曹西平離去之際，一名脫口秀演員歐耶老師卻因不當言論引發爭議。這位被說撞臉曹西平的演員，在社群平台上發文「走的是曹西平，不是我」，引發網友強烈批評，認為這種言論不尊重逝者。面對輿論壓力，歐耶老師最終發文道歉，畢竟尊重逝者是基本禮貌，這類話題並不適合開玩笑。

更多 TVBS 報導

曹西平立遺囑「遺產全給他」恐生變！律師曝：1關卡最難過

事發前才現身社群！曹西平身亡「享壽66歲」經紀人痛心發文

曹西平過世／苦苓認「本來很討厭他」！1原因改觀：我錯了

曹西平過世／一定措手不及！白冰冰同輩相繼過世 嘆：電話又要刪掉一個

