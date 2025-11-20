三哩島核電廠退役後將重啟 首起核電廠事故主角、觸發反核能運動關鍵腳色

美國政府美東時間11月18日宣布，將提供Constellation Energy 10億美元貸款，用於重啟賓夕法尼亞州「前三哩島核電廠」的核子反應爐。這座知名核電設施在 2019 年停止運轉後並未完全除役，如今在美國總統川普發布重啟核能設施的行政命令後，再度被納入國家能源布局。



Constellation在2024年底與微軟簽署合作協議，重啟後的835百萬瓦反應爐將提供電力抵銷微軟資料中心的龐大用電需求。該電廠的另一座機組曾因1979年事故關閉，目前整體園區已更名為「Crane潔淨能源中心」，成為美國能源轉型中的重要示範場域。

重啟時程提前至2027年



這筆10億美元貸款由美國能源部貸款計畫辦公室透過「能源主導融資」機制核發，此計畫源自《大而美法案》，目標是提升美國能源自主能力與電網韌性。能源部指出，這是川普政府上任後首個同時獲得附條件承諾並完成財務簽約的貸款案，資金將協助反應爐完成重啟工程。

美國能源部長克里斯．萊特（Chris Wright）表示，美國正「採取前所未有的措施壓低能源成本，並推動新一波核能復興」。他強調，三哩島核電廠重新上線後，將為中大西洋地區提供負擔得起且穩定的基載電力，並強化美國製造業及AI技術競爭力所需的能源供應。

能源部指出，重啟後的反應爐在美國核能管制委員會批准待審執照後，可為PJM互聯區域（PJM Interconnection，美國最大的區域電力輸電組織之一，包括13個州與華盛頓特區，涵蓋人口超過6500萬）輸出穩定電力，供應量相當於約80萬戶家庭，也將為當地創造逾600個工作機會。Constellation先前已將重啟時程提前至2027年，原因是PJM加速審查流程，使電廠能更快併入電網。



Constellation將擔保貸款



能源部貸款計畫辦公室主管葛雷格．畢爾（Greg Beard）表示，這是辦公室首次同時確認企業符合全部貸款條件並完成簽約。他也指出 Constellation將擔保貸款，且財務結構設計能在計畫受阻時保護納稅人利益。

隨著AI技術蓬勃發展，美國電力需求快速攀升，大型語言模型與資料中心需要龐大且持續的電力來源。核能因供電穩定、碳排放低，成為科技產業的重要選項。然而，放射性廢棄物尚無永久儲存設施，仍是未來核能發展需面對的長期課題。

